Dopo il primo indossabile del produttore cinese è tempo di dare il benvenuto a Xiaomi Mi Watch Color, nuovo modello presentato un po' in sordina. Il wearable è stato anticipato da tantissimi teaser e da oggi è in vendita sullo store ufficiale di Xiaomi in patria. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questo nuovo dispositivo del brand, con le specifiche complete ed il prezzo di vendita.

Aggiornamento 08/01: Xiaomi Europa dà il via alle vendite di Mi Watch Color. Trovate il prezzo a fine articolo.

Xiaomi Mi Watch Color ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo smartwatch

Molte delle specifiche pubblicate nei giorni scorsi si sono rivelate veritiere. Come da copione, Xiaomi Mi Watch Color arriva con un display AMOLED touch da 1.39″ con risoluzione di 454 x 454 pixel. Il dispositivo misura 46.2 x 53.3 x 11.4 mm ed arriva con una cassa in acciaio inossidabile. Immancabile il supporto al Bluetooth 5.0, il GPS/GLONASS integrato, l'NFC e l'impermeabilità fino a 5ATM.

La batteria è un'unità da 420 mAh che – a detta dell'azienda – garantisce fino a 14 giorni di autonomia; la ricarica avviene tramite l'apposita basetta. Ovviamente si tratta di una soluzione votata al fitness e alla salute: è presente un modulo per il monitoraggio della frequenza cardiaca, della pressione e del sonno, oltre a 10 modalità sportive. Inoltre lo Xiaomi Mi Watch Color sfrutta l'algoritmo di movimento FirstBeat, in modo da determinare ed analizzare con estrema precisione tutti i dati relativi all'attività fisica.

L'indossabile supporta anche XiaoAI, l'assistente vocale del brand cinse. In questo modo è possibile utilizzare i comandi vocali per ricevere informazioni sul meteo, compiere azioni e così via.

Xiaomi Mi Watch Color – Prezzo e disponibilità | Aggiornamento 08/01

Dopo essere stato lanciato in Cina nelle colorazioni Black e Silver al prezzo di circa 100€ (799 yuan), Xiaomi Mi Watch Color arriva in Europa. Ad annunciarlo è Xiaomi Spagna, mettendolo in catalogo ad un prezzo di listino di 129,99€. Attendiamo di scoprire se e quando arriverà anche da noi in Italia.

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!Discuti con noi dell'articolo e dinei gruppi Telegram dedicati!