Negli ultimi anni, anche sotto il profilo delle Smart TV, Xiaomi è diventata una scelta oculata ed affidabile. Proprio per questo oggi vi proponiamo un'offerta importante targata Banggood: la Xiaomi Mi TV 4S da 43″ con risoluzione UHD in sconto con coupon.

Xiaomi Mi TV 4S è in offerta con spedizione da Europa

Banggood ci propone uno sconto di ben 62€ sull'acquisto della Smart TV di Xiaomi. Il prodotto in offerta, che abbiamo già approfondito in passato, si appresta ad essere un ottimo affare dal momento che è in grado di coniugare perfettamente specifiche tecniche di primo livello, come la risoluzione 4K con supporto all'HDR, processore Quad-Core a 64 bit, tre ingressi HDMI e 2 USB e Bluetooth 4.2 ad integrazioni software interessanti.

Più precisamente, infatti, la Xiaomi Mi TV 4S è un'Android TV che comporta la presenza del Play Store e del tasto dedicato sul telecomando a Google Assistant. Per acquistarla al prezzo indicato non dovrete far altro che cliccare il box in basso: verrete reindirizzati direttamente alla pagina dello store dedicata alla smart TV. Ricordiamo inoltre che il prodotto sarà spedito dal magazzino spagnolo, quindi vi sarà recapitato in tempi relativamente brevi e senza il rischio di incorrere in dazi doganali.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu