Xiaomi Mi Note 10 Lite si aggiorna ad Android 11 | Download

Pur non essendo un modello molto diffuso nel mondo, Xiaomi Mi Note 10 Lite non è stato abbandonato e sta ricevendo l'aggiornamento ad Android 11. E no, non si tratta di un firmware in beta testing, bensì una ROM stabile e quindi pronta all'uso e destinata al pubblico. Così facendo, anche Mi Note 10 Lite entra a far parte del gruppo di smartphone Xiaomi, Redmi e POCO aggiornati all'ultimo firmware di Google.

L'aggiornamento stabile ad Android 11 arriva per gli utenti di Xiaomi Mi Note 10 Lite

Ad introdurre Android 11 su Xiaomi Mi Note 10 Lite è la MIUI 12 Global Stabile in versione V12.1.1.0.RFNMIXM. Lo smartphone era già stato aggiornato alla MIUI 12 Stabile nelle scorse settimane, mentre adesso anche l'OS di Google è stato portato alla sua ultima versione. Fra le novità di Android 11 troviamo un redesign per la barra delle notifiche, con la suddivisione delle chat di messaggistica nell'apposita tab Conversazioni. Inoltre, le chat possono essere ridotte anche in finestra flottante, le cosiddette Bubbles. Una feature che non può che favorire il multitasking, potendo sovrapporre in maniera meno invasiva le app in esecuzione. Tutte le novità di Android 11 su Xiaomi le trovate trattate in questo articolo dedicato.

Se avete lo smartphone in questione, non avete ricevuto la notifica OTA e voleste aggiornare ad Android 11, potete farlo scaricando ed installando la ROM dal nostro articolo di seguito.

