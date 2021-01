Xiaomi Mi MIX 4 e Mi CC10 compaiono a sorpresa sul sito ufficiale

Certi smartphone non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano: esatto, mi riferisco a Xiaomi Mi MIX 4 e Mi CC10. I rispettivi successori sono attesi ormai da anni: Xiaomi Mi CC9 uscì nell'estate 2019, Mi MIX 3 addirittura nell'autunno 2018. Può darsi che la situazione pandemica abbia rallentato i piani di Xiaomi, ma in molti si chiedono che fine abbiano fatto. Anche in Europa ce lo chiediamo, visto che Mi CC9 Pro è stato portato nella nostra area geografica sotto forma di Xiaomi Mi Note 10: e quindi quando arriverà Mi Note 11?

Xiaomi Mi MIX 4 e Mi CC10 tornano a farsi vivi, direttamente sul sito Xiaomi

È ancora presto per darvi rumors concreti su Xiaomi Mi MIX 4 e Mi CC10, ma un piccolo indizio ce lo dà lo stesso sito ufficiale di Xiaomi. Un utente ha analizzato il codice HTML del sito cinese della MIUI, scovando all'interno delle parole chiave indicizzate riferimenti ai succitati smartphone.

Non solo: si fa riferimento anche alla MIUI 13: recentemente è stata ufficializzata la MIUI 12.5, ma sappiamo già in veste ufficiale che è in lavorazione la sua tredicesima versione. Ma di Mi MIX 4 e Mi CC10 l'azienda non ha mai parlato ufficialmente o anche soltanto sotto forma di indiscrezioni. Verrebbe da pensare che il 2021 possa essere l'anno in cui assisteremo al debutto di Xiaomi Mi MIX 4 e Mi CC10, anche se questi indizi non spostano gli equilibri.

Il fatto che Xiaomi abbia inserito questi tag nel codice HTML della pagina non significa molto, però. L'azienda potrebbe averlo fatto esclusivamente per indicizzare queste parole chiave e far sì che chi li cerca sui motori di ricerca arrivi sul proprio sito. C'è da dire, però, che Redmi K40 non compare fra le parole chiave (mentre c'è K30) e siamo sicuri che questa parola chiave sia abbastanza ricercata. Insomma, forse qualcosa bolle veramente in pentola.

