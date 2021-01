Anche quest'anno torna l'iniziativa di Xiaomi dedicata agli appassionati del brand cinese che permette di provare in anteprima tutti i prodotti in arrivo e non solo. Il programma Xiaomi Mi Explorers 2021 partirà a stretto giro e sono aperte le selezioni per partecipare: ecco tutti i dettagli e come iscriversi alla nuova iniziativa dedicata al prossimo top di gamma del brand, Mi 11.

Come partecipare al programma Xiaomi Mi Explorers 2021: si punta al nuovo Mi 11!

Il sito ufficiale e il post della Mi Community parlano chiaramente dell'arrivo dell'ultimo flagship del brand cinese e della possibilità di provarlo in anteprima. Insomma Xiaomi Mi 11 si fa sempre più vicino ed ora alcuni fortunati potranno toccare con mano le novità del prossimo top di gamma prima di tutti. Ma come partecipare a Xiaomi Mi Explorers 2021?

Mi Explorers 2021 is COMING! Here is your opportunity to experience our latest flagship smartphone before anyone else. This time the theme will be "Behind the Spotlight." Join us now! 👉 https://t.co/c9S4nTBt4T — Xiaomi (@Xiaomi) January 10, 2021

Come indicato dallo stesso tweet non dovrete far altro che compilare il form presente a questa pagina. Tuttavia non sarà facile perché l'azienda è in cerca di appassionati ed esperti di cinema e regia, dotati di creatività e di talento. Se volete mettervi in gioco e avete esperienza in questo settore, perché non fare un tentativo? Le selezioni si chiuderanno il prossimo 14 gennaio e il 18 dello stesso mese saranno annunciati i 10 vincitori.

Siete curiosi di saperne di più su Mi 11? Allora qui trovate tutti i dettagli del lancio in Cina, mentre in questo articolo una raccolta di indiscrezioni in merito al debutto in Europa (e in Italia).

