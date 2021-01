Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K Pro e Mi Smart Clock ufficiali in Italia

Non solo smartphone durante l'evento dedicato a Redmi 9T e Note 9T: la compagnia cinese ha annunciato infatti anche un paio di accessori davvero niente male e che di certo non mancheranno di ingolosire gli appassionati del brand. Arrivano in Italia Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K e Mi Smart Clock, due nuove aggiunte per la vostra casa intelligente: ecco tutti i dettagli su caratteristiche e prezzo di vendita!

Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K Pro e Mi Smart Clock arrivano in Italia: caratteristiche, prezzo e disponibilità



La nuova videocamera di sorveglianza Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K Pro è dotata di un sensore da 3 MP che può raggiungere una risoluzione di 2304 x 1296 pixel per immagini ancora più nitide. L'ampia apertura f/1,4 della fotocamera, l'obiettivo 6P e il sensore di immagine altamente sensibile garantiscono immagini a colori dettagliate e luminose anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Adotta inoltre l'algoritmo di rilevamento umano AI di nuova generazione per individuare le sagome umane e tenere informati gli utenti tramite messaggi automatici. Grazie ai doppi microfoni e alla tecnologia di cancellazione attiva del rumore, Mi 360° Home Security Camera supporta una comunicazione bidirezionale chiara ed affidabile. E per gli utenti particolarmente attenti alla privacy, il dispositivo offre una modalità che consente loro di far ruotare la videocamera verso l'interno, impendendo così di visualizzare l'ambiente circostante, attraverso una semplice configurazione sulla loro app Mi Home. Il dispositivo supporta anche il controllo vocale tramite Google Assistant e Amazon Alexa.

Le novità in salsa Xiaomi continuano poi con Mi Smart Clock: si tratta di un dispositivo dal design compatto e minimalista, che si integra perfettamente in qualsiasi stanza della casa. Il suo pannello touchscreen a colori da 3,97” permette di visualizzare orario, meteo, calendario e può persino funzionare come cornice per foto digitali. Grazie alla speciale modalità Alba della sveglia, Mi Smart Clock è in grado di aumentare gradualmente la luminosità del display e il volume della suoneria quando si sospende la sveglia, agevolando così il risveglio dal sonno. E con Google Assistant e Chromecast integrati, il device funge da hub di controllo e di entertainment AIoT della casa, consentendo il controllo vocale di diversi dispositivi smart, come lo streaming video dalle videocamere di sicurezza o la riproduzione di musica e contenuti multimediali da smartphone, anche ad alto volume.

I nuovi prodotti saranno entrambi disponibili in Italia a partire dal mese di marzo 2021; sia nel caso di Xiaomi Mi Smart Clock che di Mi 360° Home Security Camera 2K Pro, il prezzo di vendita per il nostro paese è di 59.99€. Per la disponibilità precisa ed i vari canali di vendita arriverà una conferma successiva da parte della compagnia cinese e provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu