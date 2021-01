La preoccupazione più grande di quando si spendono tanti soldi per uno smartphone è mantenerlo intatto. Fortunatamente, negli ultimi anni, i brand li costruiscono con materiali sì pregiati, ma sempre più resistenti. Ed è quello che ha fatto Xiaomi con Mi 11, che nei test di resistenza ha dimostrato di tenere bene botta ad una caduta anche da distanze considerevoli.

Xiaomi Mi 11: anche con una caduta da 2 metri si dimostra molto resistente

A mostrare la resistenza del Mi 11 è un video di Weibo ufficiale dove il flagship viene sottoposto a cadute da tre diverse altezze. La prima, da una distanza di 79 cm, resistendo senza problemi. Per testare quanto il Gorilla Glass Victus sia infrangibile, è stato lanciandolo prima da una distanza di 1.47 metri e poi, prova finale, dai 2 metri, superando tutti i test brillantemente.

Sono finiti i tempi in cui Mi 5 si spezzava come un biscotto, oppure si rischiava l'infarto a rialzare un modello Xiaomi da terra dopo una caduta. Xiaomi Mi 11 è resistente e lo dimostra, a meno che non tentiate di renderlo uno smartphone pieghevole, come ha fatto questo intelligentissimo utente che ha deciso di regalare la cifra dello smartphone al brand, spezzandolo e rovinando un top gamma di grande qualità.

