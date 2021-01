MIUI 12: ecco i nuovi stravaganti filtri per la Fotocamera

La MIUI 12 ha migliorato ed arricchito vari aspetti degli smartphone Xiaomi, in particolar modo la fotocamera. La compagnia si è sforzata per affinarsi in ambito qualitativo, sfornando top di gamma all'altezza dei migliori camera phone sul mercato. Pensiamo ai risultati raggiunti da Xiaomi Mi 10 Pro e Mi 10 Ultra, senza contare le novità che si prospettano con il futuro Mi 11 Pro. Il reparto imaging si è occupato anche di migliorare l'esperienza di utilizzo, introducendo nuove funzionalità per rendere la fotografia più variegata che mai.

Xiaomi aggiunge nuovi filtri fotografici all'interno della MIUI 12

Con la MIUI 12 abbiamo visto l'introduzione di vari strumenti di modifica, come la modifica del cielo, la VLOG Mode e molto altro. Con la presentazione di Xiaomi Mi 11 non sono mancate novità sotto questo punto di vista, come l'introduzione di questi nuovi filtri fotografici. Sotto la direzione del product director del reparto fotocamera Queena, sono stati realizzati nuovi presets per rendere le proprie foto ancora più uniche ed eccentriche.

Su Xiaomi Mi 11 è stato ulteriormente affinato l'algoritmo che elabora le foto realizzate con la modalità Ritratto, potendo separare meglio soggetto e sfondo in secondo piano. Questa separazione permette di applicare filtri anche pesanti, diminuendo il rischio che questi intacchino anche la persona in primo piano.

Vediamo, ad esempio, l'effetto Blind e Foggy Window, così come quelli Watercolor, Sketch, RGB e Fails, con i quali modificare le foto senza l'ausilio di app di terze parti. Per il momento questi filtri sono esclusivi della ROM MIUI 12 China per Xiaomi Mi 11, ma non appena ci sarà un APK per installarli anche altrove ve lo faremo sapere.

