Sono passati un po' di giorni dal debutto in Cina del nuovo top di gamma del brand (qui trovate tutti i dettagli) ma nonostante ciò le acque non si sono calmate di certo. Tra le polemiche in merito al caricabatterie, le fantastiche cover ufficiali e la versione Global in arrivo, di certo non sono mancate novità e probabilmente si continuerà a parlare ancora per settimane della nuova serie top. Sì, perché oltre al tanto chiacchierato modello Pro sembra che sia previsto anche il debutto di Xiaomi Mi 11 Lite, incarnazione economica ma che di certo mantiene il “fascino” del modello standard.

Aggiornamento 20/01: nuove voci ci rivelano le varianti in cui sarà venduto Mi 11 Lite. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Si comincia a parlare di Xiaomi Mi 11 Lite, anche se le immagini lasciano a desiderare

Design e display | Aggiornamento 20/01

Mi 11 Lite 4G With Snapdragon 732G

Poco F2 For India?🙄🙄🙄

Source: https://t.co/IlpDXIqTIT pic.twitter.com/yNetWPAkeq — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) January 5, 2021

Scherzi a parte, hanno cominciato a fare capolino le prime indiscrezioni ed i render dedicati al dispositivo. Ovviamente consideriamo le immagini come fake, ma è probabile che il loro sia più che altro uno scopo illustrativo. Xiaomi Mi 11 Lite potrebbe essere il prossimo modello della serie in lista. Più attendibili sono le indiscrezioni che ci parlano delle colorazioni, con versioni Black, Blue e Pink.

Le specifiche di Mi 11 Lite comprenderebbero un pannello LCD IPS con risoluzione Full HD+ e refresh rate 120 Hz.

Hardware | Aggiornamento 20/01

Un noto leaker ha individuato un inedito modello siglato M2101K9AG all'interno del database dell'ente FCC. Il nome commerciale del dispositivo sarebbe proprio Mi 11 Lite, anche se per ora i primi documenti non rivelano come arriverà sul mercato. Un altro dettaglio è che il suo nome in codice dovrebbe essere Courbet. Se vi ricorda qualcosa è perché si tratta del presunto code name di POCO F2. Forse il dispositivo arriverà in India come F2, mentre per il mercato globale il nome sarà Mi 11 Lite.

Le fonti parlano infatti della presenza del chipset Snapdragon 732G, lo stesso SoC che alimenta il POCO X3 NFC. Tuttavia, sarebbe un passo indietro rispetto al Mi 10 Lite 5G visto in precedenza: a meno che non ci siano due modelli, il nuovo Mi 11 Lite avrà un SoC con modem 5G. E visto che Mi 10 Lite 5G monta lo Snap 765G, possiamo aspettarci l'utilizzo del più recente Snapdragon 768G.

Le certificazione sottolineano la presenza di una batteria da 4.150 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W. Inoltre viene riportata l'esistenza di due varianti, ossia quella da 6/64 GB e la versione maggiorata da 6/128 GB.

Fotocamera

I rumors relativi a Xiaomi Mi 11 Lite menzionano anche una tripla fotocamera da 64+8+5 MP, dotata di moduli aggiuntivi come grandangolare e macro.

Xiaomi Mi 11 Lite – Prezzo e data d'uscita

Secondo i vari leak dei giorni scorsi – ricordiamo, da prendere assolutamente con le pinze – il dispositivo arriverà a fine marzo. Ulteriori indiscrezioni riferiscono che il mid-range sarà lanciato durante l'evento dedicato a Mi 11 Global. A parte questo dettaglio, le tempistiche sono ancora avvolte dal mistero: fonti precedenti riferiscono di fine marzo, ma la presenza delle varie certificazioni dedicate a Mi 11 Global potrebbe far propendere anche per il mese di febbraio.

Pare che il prezzo di Xiaomi Mi 11 Lite per l'Asia sarà di circa 282€ al cambio attuale. Ma prepariamoci ad un ovvio rincaro per l'Italia, con una cifra non inferiore ai 369,90€ di Mi 10 Lite 5G.

