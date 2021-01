Xiaomi Mi 11 Lei Jun Signature Edition e i suoi cristalli si mostrano dal vivo

Xiaomi Mi 11 è ufficialmente fra noi, anche se noi occidentali dovremo attendere ancora un po', forse in vista di un modello Pro più avanzato. Per il momento la compagnia ha presentato un unico modello, ma non si è limitata nel proporlo sotto varie forme. Oltre alle colorazioni Black, White e Blue, è possibile acquistarlo anche con retro in pelle vegana. Ma non finisce qua, perché la platea asiatica potrà contare anche su una particolare Lei Jun Signature Edition.

Aggiornamento 05/01: abbiamo le prime foto dal vivo della edizione speciale di Mi 11. Le trovate a fine articolo.

La Signature Edition di Xiaomi Mi 11 lo rende più speciale, in onore di Lei Jun

Dal punto di vista meramente tecnico, Xiaomi Mi 11 Lei Jun Signature Edition non ha alcuna differenza rispetto al modello standard. Stesso taglio di memoria da 12/256 GB, stesso display, stessa batteria e stessa fotocamera. Quello che cambia è l'estetica, realizzata ad hoc per celebrare la persona di Lei Jun, molto apprezzata sia dalla compagnia che dal pubblico cinese.

La back cover è sempre in vetro, ma presenta una peculiare lavorazione realizzata mediante l'utilizzo dei cristalli Scodix. Questo polimero è in grado di ricreare un effetto scintillante, accentuato dalla disposizione a coste dei materiali: l'effetto finale è una rifrazione cromatica fra il celeste ed il lilla, a seconda di come la luce colpisce il retro del telefono.

Così come la variante base da 12/256 GB, anche Xiaomi Mi 11 Lei Jun Signature Edition ha lo stesso costo di listino. Saranno necessari 588€ (pari a 4.99 yuan) per accaparrarsela: per il momento non è ancora acquistabile, ma sicuramente sarà una tiratura limitata e solamente per la Cina.

Foto dal vivo | Aggiornamento 05/01

Dopo la sua presentazione dei giorni scorsi, qualcuno ha fra le mani una delle prime unità dello Xiaomi Mi 11 Lei Jun Signature Edition.

Grazie a queste foto dal vivo possiamo apprezzarne l'estetica rifinita, con una colorazione gradiente ottenuta mediante la particolare lavorazione del vetro. Purtroppo quasi sicuramente non uscirà dalla Cina, pertanto questa è una delle poche occasioni che abbiamo di vederlo da vicino.

