Xiaomi Mi 11 riceve italiano e Play Store con Xiaomi.eu e MIUI 12.5 Beta

Xiaomi Mi 11 assume un nuovo senso per noi europei con la pubblicazione della MIUI 12.5 Beta da parte del team Xiaomi.eu. Dopo un primo periodo relegato esclusivamente al suolo asiatico, il nuovo top di gamma può essere “occidentalizzato” con l'ultima ROM Beta. Con la ROM originale, infatti, permangono i classici limiti del software cinese, quindi niente lingua italiana e niente servizi Google e Play Store. Ma con l'installazione della nuova Beta Xiaomi.eu è possibile sopperire a queste mancanze ed avere un'esperienza più vicina alle ROM europee.

Xiaomi Mi 11 può avere italiano e Play Store, grazie alla MIUI 12.5 Beta della Xiaomi.eu

Dato che ci riferiamo alla MIUI 12.5 Beta, potrebbe non trattarsi dell'esperienza più stabile possibile per Mi 11. Tuttavia, ad oggi quello della Xiaomi.eu è l'unico modo per avere la MIUI 12.5 con italiano, servizi Google e Play Store su Xiaomi Mi 11. Per il momento l'ultima versione rilasciata è la 21.1.20 e porta con sé tutte le novità annunciate durante la presentazione ufficiale di Xiaomi. Potete installarla dal nostro articolo dedicato:

Scarica la MIUI 12.5 Beta Xiaomi.eu per Mi 11

Manca ancora una MIUI 12 Stabile, sia ufficiale che sotto forma di porting, ma non appena sarà disponibile non tarderemo nel farvelo sapere. Inoltre, abbiamo scoperto la data di presentazione di Xiaomi Mi 11 Global, quindi a breve anche per noi occidentali sarà possibile averlo in formato europeo.

