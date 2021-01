Essendo uscito a ridosso del 2021, il primo mese dell'anno e forse tutto il Q1 2021 saranno sicuramente focalizzati sul nuovo flagship Xiaomi. E se anche gli accessori ci mettono del loro, come queste cover a tema Pokémon che colorano Xiaomi Mi 11, allora l'hype per una versione Global sale ancor di più.

Xiaomi Mi 11: le fotocamere diventano gli occhi dei Pokémon nelle cover

A realizzare queste fantasiose cover sono stati alcuni produttori cinesi che oltre ai Pokémon, per Mi 11 hanno dedicato anche custodie a tema Counter Strike, a tema animali e soprattutto a tema Bue per il Capodanno Cinese.

Quello che colpisce sicuramente è come i sensori delle fotocamere del top gamma 2021 Xiaomi diventino degli occhi perfetti per i personaggi ritratti, sebbene i Pokémon protagonisti diventino un po' inquietanti rispetto a come li conosciamo noi.

Fatto sta che queste cover stanno conquistando letteralmente la Cina e sinceramente non vediamo l'ora di vederle disponibili anche per noi occidentali. Magari potrebbero arrivare anche per la versione Pro di Mi 11 e sarà ancora più divertente vedere come utilizzeranno i sensori.

Infatti, come spesso accade, questo tipo di prodotti riesce ad approdare su AliExpress una volta che il prodotto a cui sono dedicate si stabilisce in pianta stabile nel nostro paese o continente, diventando poi dei veri best seller (considerando il prezzo piccolo che costano di solito).

E voi, volete inaugurare il vostro prossimo Xiaomi Mi 11 con i Pokémon? Fatecelo sapere nei commenti!

