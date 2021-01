Con l'avvento del 2021, Antutu ha pubblicato la sua classifica degli smartphone più potenti di fine 2020 ed è ovviamente di Xiaomi Mi 11 la prima posizione. Forte di essere il primo al mondo ad essere capitanato dallo Snapdragon 888 di Qualcomm, il top di gamma Xiaomi è riuscito in pochi giorni a salire alla ribalta nei punteggi dei benchmark. Tuttavia, il suo debutto è stato contrastato (in termini di performance) dall'altrettanto valida serie Huawei Mate 40.

La classifica Antutu dà il benvenuto al nuovo e potente Xiaomi Mi 11

Dopo aver in precedenza superato Mi 10 Ultra, Huawei Mate 40 Pro e Mate 40 Pro+ sono in grado di stare con il fiato sul collo di Xiaomi Mi 11. Grazie alla forza bruta del Kirin 9000, i flagship Huawei hanno dimostrato di tenergli testa, arrivando persino a superarlo in termini di potenza di elaborazione grafica. Ed infatti, pur avendo ottenuto la prima posizione, Xiaomi Mi 11 e Huawei Mate 40 Pro+ non sono poi così distanti. Se foste curiosi, in questo articolo trovate ulteriori benchmark e test tecnici svolti su Mi 11.

Per quanto riguarda il resto della classifica Antutu, rimangono sostanzialmente invariate le posizioni. Ne riparleremo con il debutto dei prossimi top di gamma 2021 basati sullo Snapdragon 888. A tal proposito, proprio il futuro OPPO Find X3 ha già fatto parlare di sé superando tutti i succitati smartphone e settando un nuovo record Antutu.

Tolti Xiaomi Mi 11 e tutti i top di gamma rivali, qual è la situazione per la fascia mid-range secondo la graduatoria Antutu? Confrontando le classifiche di dicembre e novembre non troviamo nessuna particolare novità. A guidare la classifica è ancora Redmi 10X 5G, uno dei pochissimi a munirsi del Dimensity 820 di MediaTek. A seguirlo sul podio troviamo la coppia composta da Huawei Nova 7 e Nova 7 Pro, ai quali segue paradossalmente Redmi 10X Pro (anche se lo scarto è minimo).

