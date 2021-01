Il cambio generazionale tra smartphone è quello che più intriga, da anni, gli utenti appassionati, in cerca della novità più che della sostanza. Cosa che principalmente ha interessato gli utenti Android, più aperti a vari marchi, meno a quelli iOS, dato che Apple punta più alla riconoscibilità e la continuità. Poi c'è Xiaomi, che si avvicina all'idea del brand di Cupertino confermando a catalogo Mi 10, top gamma 2020 accanto al nuovissimo Mi 11, aprendo a strade decisamente interessanti.

Xiaomi: Mi 10 la migliore alternativa ai medio gamma tutti simili, quali altri brand seguiranno l'idea?

La risposta che hanno provato a darsi gli esperti in patria, dove Mi 10 ha ottenuto un successo importante, è che Xiaomi abbia voluto massimizzare l'utilizzo delle sue scorte tenendo in vita il top gamma dell'anno precedente, magari aggiornandolo leggermente. Questo perché i medio gamma che fanno da contraltare alla fascia alta, prendiamo ad esempio Mi 9 SE e Mi 10 Lite sono sì ottimi terminali ma non pungono il mercato come farebbe il sopracitato flagship ad un prezzo ridotto.

Quale scenario si apre quindi in merito? Sebbene la diversificazione delle fasce di prezzo in Android sia ancora troppo ampia e Xiaomi ne è protagonista, potrebbe essere una prima avvisaglia di “continuità” tecnologica in stile Apple, che vede appunto il top gamma della generazione precedente ancora a catalogo come alternativa meno costosa ma ancora molto efficace.

L'idea di avere meno modelli ma più vendite (potenzialmente, sia chiaro) potrebbe interessare colossi come Samsung (che però al momento di top gamma ne presenta sempre almeno 3), OPPO con un Find X2 Pro che può dire sicuramente tantissimo anche ora, Huawei che in piccolo, ma per necessità probabilmente, l'ha fatto con P30 Pro e P40. C'è chi poi va in direzione opposta, come OnePlus, che ha invece aperto a più fasce di prezzo ma che in futuro potrebbe tornare sui suoi passi.

E a voi piacerebbe una strategia dei produttori Android più “conservativa” e continuativa? Comprereste volentieri un top gamma a prezzo ridotto rispetto ad un medio gamma buono ma che non regge il passo? Fatecelo sapere nei commenti.

