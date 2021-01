Xiaomi Mi 10 Lite 5G, problemi di segnale sulle unità europee

Continuano i problemi per Xiaomi Mi 10 Lite 5G. Nel report settimanale dei bug nella MIUI 12, gli sviluppatori portano l'attenzione su un problema riguardante il reparto connettivo. Alcuni possessori delle unità europee dello smartphone hanno fatto notare come ci siano problemi nella perdita del segnale. Il bug connettivo riscontrato su Xiaomi Mi 10 Lite 5G riguarda una specifica ROM, ovvero la MIUI V12.1.2.0RJIEUXM, quindi la versione stabile per l'Europa.

Un bug della MIUI 12 fa perdere il segnale alle unità europee di Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Secondo le segnalazioni, rimuovendo e reinserendo la scheda SIM nel telefono il segnale torna normale, ma il problema potrebbe ripresentarsi al riavvio del telefono. A quanto pare, il reparto chiamate di Xiaomi Mi 10 Lite 5G non vuole smettere di presentare problemi. Negli scorsi mesi, sempre gli utenti europei (anche italiani) avevano riscontrato un fastidioso bug che impediva di sentire correttamente l'audio dalla capsula auricolare.

LEGGI ANCHE:

MIUI 12.5 migliora la fotocamera: nuovi strumenti, filtri ed effetti

Nel caso anche voi steste avendo problemi nella ricezione del segnale su Mi 10 Lite 5G, fatecelo sapere qua sotto nei commenti. Fortunatamente il fix per la correzione del bug dovrebbe essere rilasciato già con il prossimo update, stando a quanto affermato ufficialmente sul forum dagli sviluppatori MIUI.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu