Ufficiale: Donald Trump ha bannato Xiaomi

Mancano pochi giorni all'insediamento di Joe Biden alla presidenza statunitense, ma Donald Trump chiude in “bellezza” espandendo il ban USA anche contro Xiaomi. Pur non essendoci ancora un vero e proprio comunicato ufficiale della Casa Bianca, la notizia arriva da fonti affidabili come Reuters. Sarebbe solo questione di tempo prima della sua pubblicazione, dopo la quale si concretizzerebbe l'ingresso della compagnia di Lei Jun (e di altre otto aziende) nella famigerata Entity List. A questo punto c'è da chiedersi: quali saranno le conseguenze di questa decisione del governo americano? Facciamo il punto della situazione.

Il ban USA arriva anche per Xiaomi: la presidenza Trump la inserisce nella Entity List

Secondo quanto riportato da Reuters, l'amministrazione guidata dal presidente Donald Trump ha deciso per il ban di Xiaomi, per un totale di nove aziende cinesi. Fra i nomi noti della lista compare anche il produttore di aerei Comac; in ogni caso, per gli investitori americani scatterà il divieto di partecipare finanziariamente alle società coinvolte, oltre alla cessione delle attuali partecipazioni azionarie. Il divieto scatterà ufficialmente a partire dal prossimo 11 novembre 2021, quindi bisognerà capire se durante la presidenza Biden cambierà qualcosa o meno.

Una mossa che segue di pochi giorni il precedente ban contro le app di pagamento cinesi, con la volontà di ribadire la posizione che vede contrapposte USA e Cina sotto il piano economico/politico. Se voleste approfondire l'argomento, vi suggerisco di recuperarvi il mio editoriale sul tema.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi potrebbe essere al lavoro sulla super ricarica da 160W

Perché Xiaomi è stata bannata?

In attesa del comunicato ufficiale della Casa Bianca, la motivazione del ban firmata da Donald Trump raffigura Xiaomi e le altre aziende coinvolte con le società militari cinesi. Per lo stesso motivo di recente anche il chipmaker SMIC e il celebre produttore di droni DJI è stato inserito nella Entity List. Secondo quanto affermato dal governo USA, l'azienda avrebbe un ruolo nella violazione dei diritti umani in Cina contro l'etnia degli uiguri. Sempre in merito a questo spinoso argomento, non molto tempo fa Huawei è stata accusata di aver sviluppato un sistema di riconoscimento facciale utilizzato illegittimamente dallo stato cinese.

Quali saranno le conseguenze?

È ancora presto per capire se il ban contro Xiaomi avrà le stesse identiche conseguenze di quelle accadute alla compagnia rivale Huawei. Nel momento della pubblicazione del comunicato della Casa Bianca potremmo capirne di più, ma non possiamo escludere il rischio che anche Xiaomi finisca per essere estromessa dal commerciare con le aziende statunitensi. Se così fosse, per i dispositivi Xiaomi si profilerebbero gli stessi problemi di quelli Huawei: niente servizi Google e Play Store installati. E a questo punto il passaggio ad HarmonyOS che Huawei ha incentivato potrebbe non risultare così assurdo.

Quella di essere collegata ai servizi militari cinesi è un'accusa abbastanza pesante, specialmente nel contesto geopolitico in cui ci troviamo attualmente. Ricordiamo, infatti, che Xiaomi ha subito ripercussioni di questo tipo anche in un mercato importante come quello dell'India. Pur risultando ancora un paese dove vende moltissimo, Xiaomi ha affrontato diverse difficoltà, fra controlli qualitativi più stringenti ma soprattutto il ban delle proprie app e atti di vandalismo contro i Mi Store.

Cosa succederà quando Joe Biden sarà presidente?

Questa è un'interessante domanda a cui abbiamo provato a dare una risposta in questo articolo.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu