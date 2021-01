Xiaomi annuncia l’arrivo di una tecnologia rivoluzionaria

Tramite il profilo Weibo ufficiale Xiaomi annuncia l'arrivo di una novità importante: il teaser è volutamente vago ma in rete già cominciano a circolare le prime indiscrezioni e c'è chi parla addirittura del debutto della tecnologia Air Charging.

Xiaomi Air Charging: sarà questa la tecnologia rivoluzionaria in arrivo?

Per la presentazione della sua nuova tecnologia la compagnia di Lei Jun ci è andata giù pesante. Il post ed il teaser pubblicati su Weibo, infatti, fanno riferimento ad un'innovazione tecnologica epocale, lasciando intendere che si arriverà qualcosa di grosso. Nelle scorse ore abbiamo parlato della ricarica wireless da 67W – di cui la MIUI 12.5 ci ha anticipato il logo – ma il buon DigitalChatStation ha pensato di mettere la pulce nell'orecchio agli appassionati.

Secondo il noto leaker cinese, Xiaomi potrebbe presentare la sua tecnologia di ricarica Air Charging; l'insider non specifica nulla di preciso e preferisce rimanere sul vago, senza entrare nel dettaglio di questa novità. I più smaliziati di voi, o magari quelli con più memoria, si saranno già fatti venire in mente lo “scherzo” di OPPO dello scorso anno: la casa cinese annunciò come Pesce d'Aprile una tecnologia di ricarica wireless fino a 10 metri di distanza.

Di certo si tratterebbe di un cambiamento epocale e sappiamo per certo che qualche brand sta pensando da un pezzo a soluzioni alternative e rivoluzionarie (come nel caso di Samsung). Comunque potrebbe anche trattarsi dell'arrivo del primo smartphone commerciale con fotocamera sotto il display (anche se il primato assoluto spetta a ZTE Axon 20) o magari di un modello in grado di “sfiorare” i 200W nella ricarica. Al momento si brancola ancora nel buio ma per fortuna dovremo pazientare per poco prima di svelare l'arcano (dato che l'annuncio è previsto per il 29 gennaio).

