Non c'è luogo più sicuro di casa propria, una convinzione di lunga data che probabilmente perdurerà per sempre. Ma se si vuole renderla ancora più sicura, la serratura smart WELOCK può essere la soluzione ideale, con sblocco Bluetooth e impronta digitale, ad un prezzo interessante su Amazon.

WELOCK: la serratura smart si sblocca con impronta digitale e Bluetooth dallo smartphone

Come si compone questo utile accessorio per la sicurezza della casa? La serratura smart WE.LOCK ha una struttura in acciaio inossidabile, zinco e policarbonato con finitura spazzolata. Questo la rende sicuramente resistente ad usi di lunga durata. Ma come funziona precisamente? Lo sblocco principale è quello con impronta digitale, ma può essere sbloccata anche con Bluetooth tramite il sistema keyless direttamente da smartphone con l'app dedicata e con il telecomando (2 presenti in confezione).

Sempre da smartphone è possibile monitorare gli accessi, la quantità di utenti registrati ed il livello di batteria del dispositivo. Inoltre, è possibile tenere traccia di chi e quando sblocca la porta. L'installazione è davvero semplice, grazie anche al materiale predisposto proprio per il montaggio al fine di completare il lavoro in pochi minuti.

La serratura smart WE.LOCK è disponibile su Amazon ad un prezzo 199€, ma con il Coupon dedicato fino al 31 gennaio 2021 potete averlo ad un conveniente prezzo di 169.15€ (quindi uno sconto del 15%) che lo rende uno dei più competitivi sul mercato. Vi lasciamo il box con il codice sconto in basso.

