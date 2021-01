vivo Y31 ufficiale: nuovo mid-range con Snapdragon 662 e ricarica inversa

Da qualche tempo, ormai, vivo ha deciso di dare un'accelerata alla produzione di nuovi device, anche qui in Europa. Alcuni modelli, infatti, recentemente sono arrivati anche in Italia, tra cui vivo X51 5G, Y70 e Y20s. Oltre questo, comunque, nelle ultime ore in India il brand ha lanciato un altro dispositivo mid-range, ovvero vivo Y31. Scopriamo di seguito tutte le caratteristiche di questo telefono.

vivo Y31 con Snapdragon 662, 48MP e batteria da 5.000 mAh

Dando un'occhiata al dispositivo, notiamo un design piuttosto classico. Dalle immagini, dunque, si evince la presenza di cornici laterali piuttosto pronunciate sulla parte frontale, con un notch a goccia che integra la selfie camera da 16MP. Oltre questo, poi, il display è un'unità LCD IPS da 6,58″ con risoluzione Full HD+ (1080 x 2408 pixel). Non cambia molto, poi, sulla parte posteriore, dove trova sede un comparto fotografico molto simile a quello visto su vivo X50 Pro. Qui, però, abbiamo un sensore principale da 48MP coadiuvato da un sensore di profondità da 2MP e da un obiettivo per la macro, sempre da 2MP.

A bordo trova spazio un SoC Qualcomm Snapdragon 662, che viene fornito con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Nel caso, comunque, quest'ultima è espandibile tramite microSD. Non manca, poi, a livello software la Funtouch OS 11, basata su Android 11. Completano lo smartphone, infine, la batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica da 18W e alla ricarica inversa, un ingresso USB Type-C, un sensore d'impronte digitali posto sul frame laterale ed il jack audio da 3,5mm.

vivo Y31 viene fornito con due colorazioni, Racing Black e Ocean Blue, al prezzo di circa 185 euro al cambio, quindi 16.490 rupie indiane. Al momento, però, è disponibile solo in India e non sappiamo se arriverà anche qui in Europa.

