Se gli occhi dei tanti utenti appassionati di tecnologia cinese oggi erano rivolti verso il nuovo X60 Pro+, in sordina è arrivato un nuovo software vivo dalle proprietà molto interessanti. Infatti, è stato lanciato vivo Documents, il nuovo editor documenti del brand con condivisione intelligente tramite AI.

vivo Documents: l'editor documenti rende più facile modifica e condivisione dei file anche su Windows e MacOS

Come è strutturato quindi questo editor? vivo Documents è un software molto ben strutturato e smart: infatti, supporta tramite AI il riconoscimento delle immagini per la conversione e l'editing di documenti in ben 42 formati di file. Si può infatti modificare file Word, Excel, PowerPoint, PDF e documenti di testo e condividerli in una sola app. Tra l'altro, è presente la piena compatibilità a Windows e MacOS.

Inoltre, è possibile trasmettere file attraverso la scansione di un codice che rende tutto molto più veloce. Inoltre, vivo Documents è compatibile con il sistema di stampa wireless con 24 marchi di stampanti e oltre 4000 modelli.

Sfortunatamente, questo comodo editor di vivo è purtroppo relegato alla sola Cina, ma sognare non costa nulla, considerando che il brand è ormai in Europa e in Italia e a cui basterebbe un'implementazione software per portarlo anche sui modelli presenti nel nostro mercato.

