La tecnologia, come abbiamo imparato nel tempo, corre sempre più veloce e spesso si ha notizia di alcune novità molto prima che siano effettivamente sul mercato. Così come accade in vivo, che sta sviluppando una nuova batteria a doppia cella che potrebbe arrivare sul prossimo flagship della sua sussidiaria, iQOO 9.

vivo: la batteria a doppia cella di iQOO 9 supererà gli standard attuali

A parlare di questa fase di sviluppo è stato il sempre informato Digital Chat Station, che spiega come vivo stia creando un lotto personalizzato di batteria “doppia” con due moduli da 2155 mAh, quindi con valore nominale da 4310 mAh e standard da circa 4400 mAh. Questo, secondo il leaker, supererà gli attuali standard fermi a 4000 mAh con cui ha equipaggiato l'ultimo top gamma iQOO, versione 7, andando ad equipaggiare il prossimo flagship iQOO 9.

Se la notizia in merito alla batteria ci sembra comunque molto affidabile perché è facile ipotizzare che effettivamente il brand stia sviluppando un modulo per i prossimi smartphone più capiente con tale tecnologia, l'altra notizia in merito a iQOO 9 ci sembra prematura per parlarne concretamente. Non mettiamo in dubbio che il sub-brand di vivo possa essere effettivamente già a lavoro per iQOO 8 e iQOO 9, ma bisogna comunque prendere la notizia con le pinze.

Non ci resta che attendere le prossime settimane per capire gli ulteriori sviluppi della situazione, con sorprese sempre dietro l'angolo se si parla di produzione cinese.

