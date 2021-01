In un mondo dove lo smartphone è la nostra centralità quotidiana, grazie ai suoi molteplici usi e funzioni, c'è un'utenza che proprio non ne vuole sapere di mollare i classici cellulari. Ed una soluzione da lavoro duro ci pensa Ulefone, che lancia il feature phone rugged Armor Mini 2 dalle buone specifiche ed un ottimo prezzo.

Ulefone Armor Mini 2: tutte le specifiche ed il prezzo del feature phone rugged

Com'è strutturato questo telefono cellulare rinforzato, parente dei rugged 5G del brand? Già dal design, si capisce subito il target a cui si riferisce Ulefone Armor Mini 2: i bordi realizzati in materiale gommato ed una back cover anch'essa rinforzata, così come la trama Camo, lo rendono un prodotto specifico per usi lavorativi più duri rispetto a quelli da ufficio.

Per le specifiche, l'Armor Mini 2 è dotato di un display da 2.4″ (240 x 320 pixel), un chipset MediaTek 6261D dedicato al feature phone, una tastiera numerica ben definita, una fotocamera VGA, una capiente batteria da 2100 mAh, supporto Dual SIM, espansione di memoria fino a 32 GB, radio FM senza necessità di auricolari, torcia, tasto SOS e certificazioni IP68/IP69K/MIL-STD-810G.

Qual è quindi il prezzo di Ulefone Armor Mini 2? Per il feature phone rugged c'è un costo di 49.90$, circa 41€ al cambio, e sarà disponibile in queste ore nello store ufficiale, dove trovate tutti i dettagli.

