Dopo aver portato in Europa il TicWatch Pro 3 LTE, Mobvoi presenta il nuovissimo TicWatch GTH. Uno smartwatch apparentemente come tutti ma che introduce una feature figlia del tempo in cui viviamo. Confidando in un 2021 più semplice da vivere grazie al vaccino, l'obiettivo di questo wearable è quello di aiutarci a convivere con la pandemia. Sì, perché nella sensoristica integrata è presente un sensore in grado di monitorare la temperatura corporea 24 ore su 24.

Mobvoi presenta il nuovo TicWatch GTH: ecco caratteristiche e prezzo

TicWatch GTH misura 43,2 x 35,2 x 10,5 mm ed ha una scocca in metallo resistente fino a 50 metri sott'acqua e con una ghiera rotante sul lato destro. Il cinturino in TPU rimovibile abbraccia un display quadrato da 1.55″ 360 x 320 pixel con densità di 310 PPI e vetro anti-graffio curvo 2.5D. Al suo interno risiede una batteria da 360 mAh, con un'autonomia media di 7 giorni ma che può arrivare fino a 10. La connessione con il proprio smartphone avviene mediante lo standard Bluetooth 5.0.

Nonostante il costo contenuto, l'obiettivo di TicWatch GTH è quello di aiutarci a vivere una vita più sana a 360°. La sensoristica adoperata permette di tenere sotto controllo quattro parametri fondamentali: attività cardiaca, polmonare, ossigenazione del sangue e temperatura corporea. Il sensore ottico PPG permette di avere un monitoraggio 24h di tutti e quattro questi ambiti. La misurazione della temperatura ha un'alta precisione, stimata attorno a ±0,1° C: ogni 10 minuti viene rilevata con una rapidità di 5 secondi. In caso ci sia una misurazione anomala, viene inviata una notifica allo smartphone per avvisarci. Oltre a ritmo cardiaco e SpO2, i sensori possono anche misurare la frequenza della respirazione ed eventuali livelli di stress.

Questo “potpourri” di dati biometrici accompagna le 14 modalità sportive a disposizione. La lista comprende camminata, corsa al chiuso e all'aperto, trekking, ciclismo, cyclette, nuoto, calcio, basket, ginnastica, vogatore, yoga, salto con la corda e allenamento libero.

TicWatch GTH – Prezzo e data d'uscita

TicWatch GTH è già disponibile in Cina ad un prezzo di lancio pari a circa 50€, ovvero 399 yuan di listino. Non sappiamo ancora se e quando sarà portato anche in occidente.

