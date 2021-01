Telegram 7.4 rende più facile il passaggio da WhatsApp

Nell'ultimo periodo si è sentito parlare tanto di WhatsApp e del suo cambio nella politica di gestione dei dati, una novità che ha avuto un contraccolpo non da poco ed ha sancito una crescita parecchio forte per i rivali Signal e Telegram. Di conseguenza entrambe queste piattaforme hanno cominciato ad introdurre ulteriori novità, in modo da attirare ancora più utenti tra quelli scontenti di WA ma ancora incerti. Ed infatti, ecco arrivare la mossa di Telegram con la versione 7.4, che facilita il passaggio da WhatsApp rendendo ancora più semplice la migrazione dei contenuti.

Telegram 7.4: tutte le novità del nuovo aggiornamento

Stando a vari report pubblicati in rete nelle scorse ore, Telegram avrebbe dato il via al roll out della versione 7.4 solo per iOS. Vari possessori di iPhone hanno segnalato l'arrivo dell'aggiornamento ma pare che questo non sia ancora disponibile per tutti. Lo stesso vale per lo strumento di migrazione della chat che vedete in alto, per ora disponibile solo per una fetta dei possessori dell'app. Si tratta comunque di una mossa importante, che mostra come Telegram 7.4 (o una versione successiva) renderà più facile ed immediato il passaggio dall'app rivale WhatsApp.

In pratica basterà salvare una chat di WhatsApp tramite il menù in alto a destra all'interno di una conversazione: cliccando sul pulsante Altro e alla voce Esporta Chat si potrà creare un backup della conversazione sotto forma di file ZIP. Questo potrà essere caricato in Telegram importandolo tramite il pannello di condivisione di iOS all'interno dell'app. La feature consente di ricreare la medesima chat direttamente dal file ZIP in questione, ripristinando i messaggi e sincronizzando la nuova chat anche con il contatto.

Comunque, come riportato sopra, pare che la funzione non sia disponibile per tutti; anzi, si vocifera che lo strumento farà il suo debutto con la versione 7.4.1 in arrivo prossimamente. Tuttavia si tratta di una mossa importante: forse Telegram potrebbe cambiare ancora il sistema per renderlo ancora più intuitivo.

