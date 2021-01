Problemi di umidità con le vostre scarpe? Ancora una volta Xiaomi YouPin ha la soluzione perfetta per tutti: si tratta di un nuovo sterilizzatore ed asciugatore per scarpe, compatto ed economico, con un design minimale che è ormai diventato un marchio di fabbrica per la casa cinese e le sue aziende partner.

Massima igiene, con il nuovo sterilizzatore e asciugatore per scarpe di Xiaomi YouPin

Il nuovo dispositivo lanciato su Xiaomi YouPin arriva con il brand satellite Houyuan e si rivela particolarmente utile: uno sterilizzatore e asciugatore per scarpe dal prezzo accessibile e caratterizzato da un design super portatile. Infatti il corpo misura 17 x 9 x 4.2 cm, decisamente compatto e facile da portare in viaggio. Insomma, si tratta di una soluzione simile al modello 3Life Shoes Dryer che abbiamo recensito ed avvistato spesso in offerta.

Il nuovo sterilizzatore è in grado di offrire una temperatura costante fino a 55°, in modo da generare aria calda e di asciugare le scarpe in profondità, fino alla punta (grazie alla presenza di un getto d'aria anche all'estremità del dispositivo). Ovviamente si tratta di un prodotto dotato di un sistema di controllo intelligente della temperatura, in modo da mantenerla costante ed evitare spiacevoli incidenti. Non mancano poi varie modalità di utilizzo preimpostate (come l'asciugatura in 15 o 30 minuti).

Il prezzo del nuovo sterilizzatore e asciugatore per scarpe di Xiaomi YouPin, a marchio Huoyuan, è di soli 18€ al cambio (ossia 149 yuan).

