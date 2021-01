Manca una manciata di giorni al lancio dei prossimi top di gamma del colosso asiatico e nonostante la mole di indiscrezioni trapelate in rete (che trovate racchiuse qui), l'hype è alle stelle. Nonostante ciò, c'è sempre tempo per un pizzico di pepe: una nuova immagine spuntata sul web ci mostra la confezione di vendita di Samsung Galaxy S21, senza caricabatterie. Alla fine sembra che anche il principale detrattore di Cupertino seguirà le orme della rivale e di Xiaomi Mi 11 e ciò significherà solo una cosa: questo sarà il nuovo trend del mercato degli smartphone!

Samsung Galaxy S21 senza caricabatterie in confezione, secondo queste immagini leak

Un'occasione sprecata: è questa la sensazione che si ha guardando le varie mosse dei principali produttori di smartphone sulla piazza. Dopo aver preso in giro Apple e l'assenza del caricabatterie con la serie iPhone 12, Xiaomi ha fatto dietro front: nonostante ciò dobbiamo ammettere che – almeno in Cina – la casa di Lei Jun ha avuto parecchio stile. L'azienda infatti ha commercializzato due versioni di Mi 11, una dotata del caricatore da 55W in confezione ed una Green (allo stesso prezzo), lasciando la libertà di scelta agli utenti.

Una decisione intrigante, che ha dimostrato ampiamente la volontà del pubblico: solo il 6% ha scelto la soluzione Green. Ciò vuol dire che i futuri modelli avranno il caricatore in confezione? Probabilmente no, forse nemmeno la volontà dei Mi Fan cambierà le cose, ma almeno un tentativo (finto) di differenziarsi c'è stato.

Ora resta da vedere come si muoverà Samsung con la famiglia Galaxy S21: in altro trovate un simpatico post per prendere in giro Apple (prontamente rimosso dai social) e in basso il futuro, ovvero la confezione di vendita senza caricabatterie. Secondo il press render trapelato, quindi, i nuovi modelli saranno accompagnati da una guida cartacea, un cavo USB Type-C ed uno spillino per il carrellino delle SIM.

In base alle varie voci di corridoio, sembra che il colosso asiatico presenterà anche degli accessori. Durante l'evento del 14 gennaio sarebbero previsti anche una dock di ricarica wireless ed alcuni caricatori. Per quanto riguarda le motivazioni dietro questa decisione, probabile che anche in questo caso avremo una spiegazione sull'impatto ambientale.

Come al solito restiamo in attesa di ulteriori novità: magari Samsung adotterà una strategia in stile Xiaomi con il suo Mi 11! Voi cosa ne pensate? Siete pro o contro il caricabatterie in confezione (parlando di smartphone ovviamente)?

