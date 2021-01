In occasione della fine del 2020, si è iniziato a parlare con insistenza delle novità per la famiglia composta da Samsung Galaxy S21, S21+ ed S21 Ultra. Il trittico di flagship farà parte della prima ondata di top di gamma che inaugurerà il 2021, assieme a tanti altri come Xiaomi Mi 11 e Mi 11 Pro. Con le immagini finora comparse in rete vediamo confermata la classica strategia di Samsung nel cambiare design ogni 2 anni. Dopo Galaxy S10, infatti, con S20 cambiarono le forme della fotocamera e con S21 vediamo qualche modifica in questa direzione. Ma scendiamo più nel dettaglio e vediamo quali sono le novità che avremo per la scheda tecnica, così come prezzo e data d'uscita.

Aggiornamento 04/01: ora abbiamo finalmente la data ufficiale di lancio di Samsung Galaxy S21. Trovate tutto all'interno dell'articolo, nella sezione “Prezzo e data d'uscita”.



Questo è Samsung Galaxy S21: niente rivoluzione, ma fa già discutere

Design e display

Come anticipato, con Samsung Galaxy S21 si è deciso di adottare una nuova strategia in termini estetici. Le modifiche non sono estreme, ma quel tanto che basta per restituire una nuova sensazione visiva. Davanti non cambia praticamente nulla, ma l'attenzione è tutta rivolta per il posteriore.

Sia su Samsung Galaxy S21 che su S21+ ed S21 Ultra vediamo un redesign del modulo fotografico. La disposizione è sempre in verticale e in alto a sinistra, ma con un nuovo riquadro che sporge dalla back cover ma si fonde con il frame laterale.

Fra S21 ed S21+ non ci sono differenze sotto questo profilo, se non per le dimensioni maggiorate per il secondo.

Cambia qualcosa con Samsung Galaxy S21 Ultra, con un maggior numero di sensori all'interno del riquadro fotografico.

Per quanto riguarda le colorazioni, S21 sarebbe proposto nelle tinte Phantom Violet, Gray, White e Pink. Lo stesso varrebbe per S21+, con in più quelle Silver e Black, mentre S21 Ultra solo in quelle Silver e Black.

Dimensionalmente parlando, il trio S21 avrebbe pannelli da 6,2″, 6,7″ e 6,8″ (151,7 x 71,2 x 7.9 mm e 171 g per S21, 161,5 x 75,6 x 7,85 mm e 202 g per S21+ e 165,1 x 75,6 x 8,9 mm e 228 g per S21 Ultra). Non dovrebbe cambiare la tecnologia coinvolta, con schermi Dynamic AMOLED con refresh rate variabile a 120 Hz e supporto HDR. Molti saranno contenti del sapere che S21 ed S21+ dovrebbero adottare anche uno schermo piatto, favorendo la praticità all'esteticità.

Per quanto riguarda la risoluzione, ci sono differenze rispetto alle precedenti generazioni. Samsung avrebbe deciso di optare per un display Full HD+ (2400 x 1080 pixel) su S21 e S21+, con una densità di 421 e 394 PPI. Un passo indietro rispetto al passato, a beneficio di un'autonomia che dovrebbe risultare maggiorata. Lo schermo Quad HD+ lo dovremmo trovare unicamente su S21 Ultra. Altre specifiche della serie S21 comprendono 1300 nits di luminosità massima e protezione Gorilla Glass 7 “Victus”.

Foto e video dal vivo

Here is the the real world photo of the Galaxy S21 Ultra and S21 Plus, side by side. Watch full youtube video here for more details: https://t.co/AYC9OKrxnQ pic.twitter.com/SLp61Wce64 — sakitech (@sakitechonline) December 7, 2020

Oltre a varie foto dal vivo di S21, S21+ e S21 Ultra…

… alcuni utenti hanno già provveduto a registrare dei video che vedono protagonista proprio Samsung Galaxy S21.

Se ciò non bastasse, è stato pubblicato prima del previsto anche un teaser ufficiale realizzato dalla stessa Samsung.

Case ufficiali

In anticipo con i tempi, abbiamo anche le immagini ufficiali e complete dei case ufficiali che accompagneranno il lancio della serie Samsung Galaxy S21.

Hardware e software

Il cuore pulsante di Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra sarà l'Exynos 2100 o lo Snapdragon 888, a seconda dell'area geografica. Salvo cambiamenti, la variante con chip Exynos dovrebbe essere quella venduta qua da noi in Italia. Lato memorie si dovrebbe partire da un minimo di 128 GB di storage interno per tutti. Per quanto riguarda la RAM, non è chiaro se il taglio minimo sarà da 8 o 12 GB di RAM. S21 Ultra avrebbe anche una variante da 512 GB, disponibile solo in alcuni mercati selezionati. Ad alimentare il tutto dovremmo avere tre diverse batterie da 4.000/4.800/5.000 mAh. Stando ai dati delle certificazioni, S21 sarebbe nuovamente dotato di supporto alla ricarica rapida a 25W, oltre a quella wireless a 9W.

In tutto ciò, ha fatto molto discutere scoprire che Samsung Galaxy S21 Ultra avrà dalla sua il supporto alla S Pen. A conferma di ciò è arrivata adesso anche la certificazione FCC, che tra l'altro conferma anche la presenza del supporto alla ricarica wireless.

Un passo in avanti verso l'addio della famiglia Note, anche se in questo caso sarà venduta a parte con case appositi per l'alloggiamento. A conferma ci sono le dichiarazioni del presidente Samsung: “Abbiamo anche prestato attenzione agli aspetti preferiti dalle persone dell'esperienza Galaxy Note e siamo entusiasti di aggiungere alcune delle sue funzionalità più amate ad altri dispositivi“.

Spostandoci sul software, è pressoché scontato che su Samsung Galaxy S21 avremo un software basato su Android 11 e personalizzato dalla One UI 3.1. Fra l'altro, in uno dei video leaker di S21+ è possibile notare la presenza del feed di Google Discover con uno swipe verso destra dalla home.

Fotocamera

Anche sotto il profilo fotografico non dovremmo avere differenze fra Samsung Galaxy S21 e S21+. Si parla di una tripla fotocamera composta da sensori da 12+12+64 MP f/1.8-2.2-2.0. A cambiare sarebbe l'hardware in ballo, come nel caso del nuovo grandangolare: un Sony IM563 da 123°, 1/2,55″ e 1,4 µm, con autofocus Dual PD e funzionalità macro. Il terzo sensore, quello da 64 MP, sarebbe un teleobiettivo con zoom ibrido 3x ed OIS (presente anche sul primario). La selfie camera sarebbe un sensore da 10 MP f/2.2 con FoV di 80°.

Su Samsung Galaxy S21 Ultra ci sarà ovviamente il non plus ultra dell'hardware. Qua dovremmo trovare non una tripla ma una quad camera, con un nuovo sensore ISOCELL HM3 da 108 MP f/1.8 con pixel da 0.8 µm ed OIS. Ci sarebbe una rinnovata coppia di teleobiettivi da 10+10 MP f/2.4-4.9 con zoom ottico 3x/10x ed un sensore grandangolare da 12 MP f/2.2 con FoV di 120°. Oltre a questi quattro sensori principali, ci sarebbe anche un nuovo sensore proprietario ISOCELL Vizion 3D ToF per la misurazione della profondità. Per ciò che concerne la selfie camera, invece, si menziona un sensore da 40 MP f/2.2.

E proprio con Samsung Galaxy S21 Ultra sarebbe stato scattato questo presunto sample fotografico. Messo a confronto con Note 20 Ultra, si può notare una decisa differenza nella qualità restituita. Merito del nuovo sistema di teleobiettivi che garantirebbero uno zoom ben più avanzato.

My sources gave me 2 moon pic, one is the Exynos S21 Ultra that my source is using, another is the Exynos Note20 Ultra. Even with Twitter compression, you still can tell the difference between both 😁 Both pic are handheld 50x btw pic.twitter.com/WSTNTEekHo — Snapdrachun 888 5G (@chunvn8888) December 20, 2020

Prezzo e data d'uscita

Come vociferato, la serie Samsung Galaxy S21 sarà presentata e portata sugli scaffali prima del previsto. Da più fonti proviene la notizia secondo cui il Samsung Unpacked si terrà il 14 gennaio 2021. Nello stesso giorno dovrebbero partire i primi pre-ordini, con la commercializzazione che avrebbe inizio pubblicamente dal successivo 29 gennaio.

Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra 👀 Announcement: January 14, 2021

Pre-order: January 14, 2021 Launch: January 29, 2021 Black, White, Grey, Silver, Violet and Pink — Jon Prosser (@jon_prosser) November 3, 2020

A conferma di tutto ciò arriva la notizia ufficiale, con un poster abbastanza eloquente che indica proprio la data del 14 gennaio per la presentazione della famiglia Samsung Galaxy S21. Non manca molto, quindi, al tanto atteso Galaxy Unpacked 2021, che potrebbe mostrarci anche altro al di là dei modelli di cui abbiamo già parlato in questo articolo.

In rete sono stati pubblicati anche i presunti prezzi di vendita di tutti e tre i modelli.

S21 128 GB: 849€ 256 GB: 899€

S21+ 128 GB: 1049€ 256 GB: 1099€

S21 Ultra 128 GB: 1349€ 256 GB: 1399€ 512 GB: 1529€



