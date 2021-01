Nella giornata dedicata all'Unpacked della famiglia S21, Samsung Galaxy A32 5G sbuca a sorpresa e rinnova la proposta nel mondo 5G. Se da un lato abbiamo i nuovi top di gamma dai prezzi sempre più proibitivi, da quest'altro siamo di fronte ad uno smartphone decisamente più modesto. Come un po' tutti i produttori in circolazione, anche Samsung sta piano piano adottando i modem 5G anche nelle fasce più economiche del mercato.

Samsung presenta Galaxy A32 5G e porta il 5G anche sulle fasce più economiche

Samsung Galaxy A32 5G si presenta con uno schermo Infinity-V TFT LCD da 6,5″ HD+, nel quale vediamo un notch a goccia atto ad ospitare la selfie camera da 13 MP. Davanti le cornici sono abbastanza evidenti, mentre spostandoci sul retro troviamo un rinnovato design per il modulo fotografico. Questo contiene sensori da 48+8+5+2 MP f/1.8-2.2-2.4-2.4, una configurazione completa di grandangolare, macro e sensore per l'acquisizione della profondità. Sotto alla scocca dello smartphone troviamo una configurazione hardware non ancora specificata ufficialmente. Secondo quanto riportato dai media, dovrebbe essere alimentato dal MediaTek Dimensity 720.

Una scelta saggia per mantenere i costi contenuti, essendo ad oggi uno dei chipset 5G più economici a disposizione. Prodotto a 7 nm, contiene una CPU octa-core (2 x 2,0 GHz Cortex-A76 + 6 x 2,0 GHz Cortex-A55) ed una GPU ARM Mali-G57 MC3. I tagli di memoria sono da 4/6/8 GB di RAM e 128 GB di storage con espandibilità via microSD fino ad 1 TB. A fornire energia all'hardware c'è una batteria da 5.000 mAh con ricarica a 15W, in dimensioni di 164,2 x 76,1 x 9,1 mm per 205 g. Le altre specifiche tecniche comprendono un sensore ID laterale, ingresso mini-jack e audio surround con Dolby Atmos.

Samsung Galaxy A32 5G – Prezzo e disponibilità

Disponibile nelle colorazioni Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue e Awesome Violet, Samsung Galaxy A32 5G sarà disponibile al prezzo di 280€. Mancano ancora informazioni precise sull'effettivo prezzo di listino per l'Italia, così come per la data di commercializzazione. Un prezzo molto interessante per un telefono 5G, anche se al momento i record per il costo più basso spettano a vivo Y31s e Realme V3.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu