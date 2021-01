Nonostante anche il 2021 sarà un anno incentrato su tecnologie migliorate e non totalmente innovative nel campo smartphone, l'attenzione sui foldable resta alta. E a fornire i pannelli per i display degli smartphone pieghevoli di Xiaomi, OPPO e vivo sarà l'esperta Samsung.

Samsung amplierà il mercato grazie ai suoi display pieghevoli per altri produttori come Xiaomi, OPPO e vivo

A riportare questa fornitura futura è Tencent, che spiega come Samsung Display, la divisione schermi del colosso sudcoreano, non sia soddisfatta della presenza dei pieghevoli sul mercato, quindi sta lavorando ad ampliare il business degli smartphone foldable fornendo pannelli ai brand che definiremmo “rivali”, come appunto Xiaomi, OPPO, vivo e perché no, anche Honor con il presunto Magic.

Questa soluzione sarebbe effettivamente una svolta per la Cina, dato che si inizierebbe finalmente a produrre un tipo di prodotto che in patria è amatissimo e che solo Huawei, Motorola e appunto la stessa Samsung avevano soddisfatto appieno, ma con prodotti molto costosi. Una maggiore presenta sul mercato imporrebbe un calo dei prezzi non indifferente, che permettere a sempre più utenti di acquistare un foldable, segnando una produzione di un prodotto fino ad oggi troppo di “nicchia”.

Non ci resta che attendere i prossimi mesi per vedere cosa troveremo sul mercato con i nuovi smartphone pieghevoli, che iniziano a comparire in alcuni leak.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu