Samsung introdurrà presto i primi display OLED a 90Hz, sui laptop

Ormai siamo arrivati ad un livello di tecnologia tale sugli smartphone che, tutto il resto, ci stupisce sempre meno (leggi qui per scoprire il destino di LG in questo settore). Non esistono, però, solo i telefoni in questo ambito. Ci sono tantissimi altri prodotti, molti dei quali vengono utilizzati quotidianamente per lavoro, che ancora non mostrano alcune interessanti feature sotto alcuni aspetti. Questo discorso vale, ad esempio, per i laptop con display OLED che ancora non riescono a fornire una frequenza di aggiornamento adeguata ai tempi. Samsung, però, potrebbe presto stupirci in tal senso.

Samsung Display lavora sui pannelli OLED dei laptop

Recentemente sono trapelate alcune importanti informazioni riguardo la divisione Samsung Display. Pare, infatti, che il colosso sudcoreano stia lavorando per portare sui laptop dei nuovi display OLED a 90Hz. Anche se ad un primo impatto non sembrerebbe una vera e propria novità, questa notizia potrebbe cambiare le sorti di questi prodotti. Ad oggi, infatti, ottenere un display OLED con questo tipo di frequenza di aggiornamento sarebbe un grande successo.

A partire da marzo Samsung dovrebbe avviare la produzione di questi pannelli, esclusivamente per laptop. Al momento, infatti, sul mercato non si trova nulla di simile, proprio a causa delle difficoltà riscontrate nella realizzazione di display di questo tipo.

LEGGI ANCHE:

Samsung e la fotocamera sotto il display: non debutterà su uno smartphone

Joo Sun Choi, CEO di Samsung Display, ha affermato che il piano prevede inizialmente di realizzare grandi quantità di display OLED da 14″, ovviamente a 90Hz, per laptop e notebook proprio a partire da marzo 2021.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu