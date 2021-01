Nelle scorse ore MediaTek ha ufficializzato il nuovo chipset top Dimensity 1200 e il primo smartphone al mondo equipaggiato con questa soluzione sarà il Redmi K40. La conferma è arrivata direttamente dal CEO Lu Weibing, il quale ha spiegato i piani del brand in un lungo post: tra questi c'è anche uno smartphone da gaming a marchio Redmi!

Aggiornamento 28/01: spuntano nuove informazioni sulle specifiche del dispositivo da gaming di Redmi. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Redmi ha in cantiere uno smartphone da gaming: la conferma arriva da CEO

Il post pubblicato su Weibo parla delle performance e delle novità del Dimensity 1200, ponendo l'accento sulla sua presenza a bordo della serie K40. Nella conclusione, Lu Weibing ricalca l'impegno della compagnia cinese verso i prodotti di punta, confermando che Redmi continuerà a puntare sui modelli top anche quest'anno e che ci saranno quindi altre novità.

Tra queste – e qui si conclude definitivamente il post del dirigente – ci sarà anche uno smartphone da gaming targato Redmi. Ovviamente il CEO sottolinea che si tratterà di un top di gamma, forse in riferimento al mid-range Redmi Note 8 Pro (spesso pubblicizzato come device che strizza l'occhio al gaming grazie alla presenza di un sistema di raffreddamento al liquido).

Il capo di Redmi ha confermato anche l'interesse del brand per il campo degli e-sport ma per il momento non ha svelato altri dettagli. Anche il periodo di uscita del primo smartphone da gaming di Redmi resta avvolto nel mistero: sappiamo solo che troverà spazio nel corso del 2021 e che sarà proposto ad un prezzo che lo rende irrinunciabile (a detta del CEO).

Ecco i primi dettagli sulle specifiche | Aggiornamento 28/01

Dopo la conferma da parte del CEO Lu Weibing non sono emersi altri dettagli ufficiali in merito al primo smartphone da gaming di Redmi. In rete hanno cominciato a fare capolino alcune indiscrezioni che vedono come protagonisti ben due dispositivi. Secondo quanto si legge i due smartphone presentano le sigle K10 e K10A ed i nomi in codice Ares e Chopin.

Inoltre si tratterà di modelli top mossi dal Dimensity 1200+, chipset non ancora annunciato e che dovrebbe offrire varie migliorie rispetto all'attuale versione (fresca di lancio). Il resto delle specifiche vede la presenza di una Quad Camera con un sensore principale IMX686 da 64 MP, grandangolo, macro e profondità di campo.

Ovviamente è bene specificare che allo stato attuale manda una fonte affidabile, quindi il tutto è da prendere con le dovute precauzioni.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu