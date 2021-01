Dopo Redmi 9, POCO M3 e Mi 10T Lite arrivano altre novità per gli appassionati di modding legati a Xiaomi. A distanza di pochissimo dal debutto – qui trovate tutti i dettagli sul lancio – Redmi Note 9T si prepara a dare il meglio di sé grazie al codice sorgente del kernel, disponibile al download su GitHub per tutti i developer interessati.

Redmi Note 9T si apre al modding: Xiaomi ha rilasciato il codice sorgente del kernel

Come sottolineato in molteplici occasioni, il rilascio del codice sorgente del kernel di Redmi Note 9T da parte di Xiaomi facilita non poco il lavoro degli sviluppatori di terze parti. In questo modo il nuovo medio di gamma 5G potrà aprirsi al mondo del modding e ricevere custom ROM, kernel personalizzati, mod e funzionalità esclusive.

Il codice sorgente dello smartphone – ricordiamo, basato su Android 10 – è condiviso con Redmi Note 9 5G, dispositivo rilasciato in Cina lo scorso novembre. Di seguito trovate il link al download, direttamente da GitHub.

Redmi Note 9T – Codice sorgente del kernel | GitHub | Download

Segnaliamo che il mid-range 5G di Redmi è mosso dal chipset MediaTek Dimensity 800U: questo potrebbe essere l'unico “limite”. Comunque non resta che drizzare le orecchie in attesa di ulteriori novità!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu