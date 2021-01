Redmi Note 8 Pro riceve Android 11 con MIUI 12.5, ma ha problemi di bootloop

Ebbene sì, Redmi Note 8 Pro si sta iniziando ad aggiornare ad Android 11 grazie all'ultima versione della MIUI 12.5 Beta. Tuttavia, c'è un motivo se gli aggiornamenti passano dalla fase di beta testing prima di essere rilasciati al grande pubblico e questo sono i bug. Specialmente quando, come in questo caso, si ha a che fare con major update che comportano modifiche sostanziali al codice software. Ed infatti l'update ad Android 11 per Note 8 Pro non è esente da problemi e anche piuttosto gravi.

L'aggiornamento MIUI 12.5 Beta porta Android 11 su Redmi Note 8 Pro, ma c'è il rischio di bootloop

Come viene segnalato in rete, l'aggiornamento della MIUI 12.5 Beta con Android 11 per Redmi Note 8 Pro comporta problemi di bootloop. Il firmware incriminato è la versione 21.1.11, pertanto vi invitiamo caldamente a non aggiornare, a meno che non vogliate che lo smartphone rischi di diventare un costoso fermacarte. Per chi non lo sapesse, il bootloop significa un ciclo infinito di riavvii dello smartphone, il quale diventa praticamente inutilizzabile. Probabilmente gli sviluppatori stanno già lavorando per correggere l'errore ed infatti è stato ritirato l'aggiornamento che include questa falla.

Oltre a Note 8 Pro, in questi giorni è stato aggiornato ad Android 11 anche Note 8 standard. Sembrerebbe, però, che questo smartphone non abbia gli stessi problemi, dato che in rete non sembrano esserci segnalazioni in merito (almeno per ora). Non appena sarà nuovamente rilasciato l'update corretto, non mancheremo di farvelo sapere.

