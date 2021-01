Inizialmente tagliato fuori dai giochi, Redmi Note 8 è stato inserito nel gruppo di smartphone che saranno aggiornati ad Android 11 con MIUI 12.5. Solitamente i modelli della famiglia Redmi Note ricevono un solo major update, ma con Note 8 la situazione dovrebbe cambiare. Con la speranza che diventi un trend e non si tratti di un'eccezione, sicuramente hanno influite le enormi vendite maturate negli anni.

Redmi Note 8 inizia a ricevere l'aggiornamento ad Android 11 con la MIUI 12.5 Beta

Come prevedibile, il primo aggiornamento ad Android 11 per Note 8 “ginkgo” è in fase limitata, ovvero sotto forma di MIUI 12.5 Beta. In attesa che venga rilasciata la nuova versione della UI in pianta stabile, questa fase China Beta permette ai tester di provare in anteprima la nuova release firmware. Finora quasi soltanto i top di gamma Redmi si sono aggiornati ad Android 11 Stabile, come K30 e K30 Pro, con il solo Note 9S come eccezione. Ma saranno questi primi mesi del 2021 il periodo in cui l'ultimo OS di Google sarà portato sulla maggior parte degli smartphone del sub-brand Xiaomi.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi.EU porta la MIUI 12.5 Beta su più di 20 Xiaomi e Redmi

Se proprio non voleste attendere, potete aggiornare il vostro Note 8 ad Android 11 entrando a far parte della MIUI 12.5 Beta. Trovate tutto nell'articolo dedicato di seguito, fra link al download e guida all'installazione.

Scarica Android 11 e MIUI 12.5 Beta per Redmi Note 8

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu