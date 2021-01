Tramite un comunicato sul forum ufficiale cinese, Xiaomi ha annunciato la fine del supporto software per la beta dedicata a Redmi Note 7 ed altri dispositivi. Questo significa che il mid-range – uno dei più apprezzati di sempre – non riceverà più major update e resterà fuori dalle future novità del brand cinese.

Termina il supporto beta per Redmi Note 7 ed altri Xiaomi: che cosa cambierà?

In base a quanto si evince dal forum della compagnia cinese, la MIUI 12.5 sarà l'ultima release dedicata a Redmi Note 7, Note 7 Pro e Mi CC9e (la versione cinese di Mi A3). Allo stato attuate tutti e tre i dispositivi hanno ricevuto l'ultima versione della MIUI beta (qui trovate i dettagli ed i link al download) ma a quanto pare lo sviluppo terminerà ad aprile. I tre dispositivi riceveranno quindi quest'ultima versione stabile, dopodiché, a partire dal 24 aprile 2021, i beta test interni saranno interrotti.

Ciò vuol dire che il trittico di smartphone Xiaomi non riceverà più aggiornamenti importanti, come quello per la prossima MIUI 13.

Com'è ovvio, la casa cinese continuerà a rilasciare update in versione stabile e quelli dedicati alla sicurezza, in modo da poter correggere eventuali bug e difetti. Tuttavia, come sottolineato, Redmi Note 7 e gli altri “esclusi” non continueranno il loro viaggio in versione beta e di conseguenza non ci saranno major update e nuove funzionalità.

