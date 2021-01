Ottime notizie per i possessori di Redmi Note 5: è iniziato il rilascio dell'aggiornamento alla MIUI 12 Stabile. Dopo un brevissimo periodo sotto forma di Beta Testing privato, la nuova versione del firmware diventa pubblica. Nonostante si parli già di MIUI 12.5 ed addirittura di MIUI 13, si tratta comunque di un importante passo in avanti per lo sviluppo del software dello smartphone. Lanciato nel 2018 con MIUI 9 ed Android 8 Oreo, si tratta così del suo terzo major update, perlomeno per quanto riguarda la UI proprietaria.

La MIUI 12 Global Stabile si fa strada a bordo di Redmi Note 5

L'aggiornamento per Redmi Note 5 è la V12.0.2.0.PEIMIXM, pertanto si parla della MIUI 12 Global Stabile. Una notizia che farà piacere agli utenti occidentali, dato che anticipa addirittura la release cinese (attualmente ferma alla MIUI 11). Rimane invariata la versione dell'OS di Google, invece, ancora basata su Android 9 Pie.

Qua di seguito potete trovare il link per eseguire il download. Come in tutti i casi, l'installazione andrà effettuata agendo tramite custom recovery TWRP, non prima di aver compiuto lo sblocco del bootloader. Lo staff di GizChina non si assume alcuna responsabilità in caso di malfunzionamenti eventuali. Se preferiste evitare, non vi resta che attendere che vi arrivi la notifica dell'aggiornamento via OTA.

Scarica la MIUI 12 Stabile per Redmi Note 5

Come installare la MIUI 12 Stabile

Le recovery ROM sono file ZIP che possono essere installate in locale o tramite modalità recovery (sia stock che TWRP).

Modalità locale Trasferisci il file ZIP nello smartphone nella cartella “downloaded_rom” della memoria principale, createla nel caso non ci fosse Andate in “Settings/About Phone/System Update“, cliccate sui 3 pallini in alto a destra e selezionate “Choose Update Package” (se non ci fosse, cliccate 10 volte sul logo MIUI nella schermata precedente) Selezionate il file ZIP ed installatelo

Modalità recovery Rinominate il file scaricato in “update.zip” e spostatelo nella directory principale della memoria nello smartphone Riavviate lo smartphone in modalità recovery tenendo premuto da spento contemporaneamente il tasto Power ed il tasto Volume Su Scorrendo con i tasti del volume e selezionate l'opzione “Install update.zip” premendo il tasto Power Installatelo e scegliete “Reboot” nel caso non si riavviasse da solo



