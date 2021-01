Redmi 9T si aggiorna ad Android 11 con MIUI 12.5 Beta | Download

Presentato in Italia pochi giorni fa, Redmi 9T sta per entrare a far parte dei modelli aggiornati ad Android 11 tramite la nuova MIUI 12.5 Beta. Il Beta Testing sta dando un assaggio del nuovo firmware targato Google per vari dispositivi, come di recente avvenuto per Redmi Note 8 e Note 8 Pro. Gli sviluppatori Xiaomi stanno lavorando per lo sviluppo delle nuove ROM, in modo da introdurre quanto prima i due major update Android e MIUI.

Android 11 è realtà su Redmi 9T grazie alla MIUI 12.5 Beta

La MIUI 12.5 Beta in questione è tecnicamente stata rilasciata per Redmi Note 9 4G, ma il modello è stato commercializzato in Europa sotto forma di Redmi 9T. Fatto sta che con l'ultima versione 21.1.21 è ufficialmente iniziato il rilascio di Android 11 Beta. Si tratta ancora di una release limitata nella forma e nella disponibilità, ma è comunque un deciso passo in avanti. E decisamente a sorpresa, dato che non ci saremmo aspettati che Redmi 9T sarebbe stato aggiornato così presto. Fatto sta che, se foste curiosi e impazienti, potete già provare l'aggiornamento scaricandolo dal nostri articolo dedicato.

Scarica Android 11 e MIUI 12.5 Beta per Redmi 9T

Se non lo aveste ancora fatto, vi invitiamo a vedere il nostro confronto fra Redmi 9T, Redmi 9 e POCO M3.

