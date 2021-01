L'aggiornamento alla MIUI 12 Stabile sta prendendo piede anche sulla fascia medio/bassa: dopo Note 8, Note 6 Pro e 7A, oggi è il turno di Redmi 8A. Lo smartphone di fascia bassa va così ad affiancarsi a Redmi 8, anch'esso aggiornatosi in Europa all'ultima versione dell'interfaccia di Xiaomi.

È tempo di MIUI 12 Stabile per Redmi 8A: ecco cosa cambia con il nuovo aggiornamento

L'aggiornamento alla MIUI 12 Stabile per Redmi 8A non riguarda soltanto l'Europa ma anche la Cina. Il roll-out partito in data odierna, infatti, comprende sia la nostra V12.0.1.0.QCPEUXM che la V12.0.1.0.QCPCNXM. Non cambia la base del firmware di Google, ancora basato su Android 10.

Le novità portate dall'ultima versione dell'interfaccia sono molteplici: le abbiamo trattate nel dettaglio nell'articolo dedicato, assieme alla roadmap ufficiale. Nel caso voleste provare la ROM indiana, vi lasciamo al link per il download. L'installazione, come sempre, andrà effettuata tramite recovery, ma fatelo a vostro rischio e pericolo.

Scarica la MIUI 12 Stabile per Redmi 8A

Come installare la MIUI 12 Stabile

Le recovery ROM sono file ZIP che possono essere installate in locale o tramite modalità recovery (sia stock che TWRP).

Modalità locale Trasferisci il file ZIP nello smartphone nella cartella “downloaded_rom” della memoria principale, createla nel caso non ci fosse Andate in “Settings/About Phone/System Update“, cliccate sui 3 pallini in alto a destra e selezionate “Choose Update Package” (se non ci fosse, cliccate 10 volte sul logo MIUI nella schermata precedente) Selezionate il file ZIP ed installatelo

Modalità recovery Rinominate il file scaricato in “update.zip” e spostatelo nella directory principale della memoria nello smartphone Riavviate lo smartphone in modalità recovery tenendo premuto da spento contemporaneamente il tasto Power ed il tasto Volume Su Scorrendo con i tasti del volume e selezionate l'opzione “Install update.zip” premendo il tasto Power Installatelo e scegliete “Reboot” nel caso non si riavviasse da solo



