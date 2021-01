Recensione Ezviz C3N e C6N: proteggersi dagli intrusi non è mai stato così semplice

Non abbiamo dati che lo possano confermare, ma vista la crescende domanda pare che sempre più persone si interessino ai sistemi di sorveglianza, sia per la casa che per gli ambienti esterni. Ne abbiamo parlato proprio pochi giorni fa con gli ultimi prodotti di Reolink. Con l'abbattimento dei prezzi di alcuni di questi device, dunque, molte più persone possono avere accesso a tali prodotti. Motivo per cui moltissimi brand, che in passato non si occupavano di tale settore, hanno cominciato a produrre dispositivi di questo tipo. Tra i brand più blasonati in tale ambito, però, troviamo sicuramente Ezviz, ormai leader nel mercato della videosorveglianza. Potrebbero risultare molto interessanti, quindi, i due nuovi prodotti che vogliamo proporvi, ovvero Ezviz C3N e Ezviz C6N. Scopriamoli meglio all'interno di questa recensione completa.

Recensione Ezviz C3N e C6N

Unboxing

Fondamentalmente questi due prodotti, per quanto diversi, mostrano la stessa dotazione di vendita. Hanno un principio di funzionamento che è identico, dunque i vari accessori presenti in confezione non differiscono più di tanto. Motivo per cui vi vado a riassumere tutto all'interno di un unico elenco, dato che le differenze sono davvero minime. Nel box di vendita, quindi, abbiamo:

Ezviz C3N e C6N;

viti e tasselli per il fissaggio al muro;

breve manuale delle istruzioni, anche in lingua italiana;

certificato di garanzia;

alimentatori a muro, con presa europea;

sticker per avviso della presenza di un sistema di videosorveglianza.

Design & Materiali

Non voglio trattare in capitoli separati questi due dispositivi perché, come già detto in precedenza, pur essendo diversi presentano molti punti in comune. A partire proprio dal design e dai materiali utilizzati, dato che Ezviz C3N è rivestito totalmente in metallo, mentre Ezviz C6N è realizzato in plastica. Ovvio, però, che ci sia una tale distinzione sotto questo aspetto, dato che il primo è destinato a rimanere all'aperto mentre il secondo prodotto è stato pensato per gli ambienti chiusi. Non differiscono, però, per quanto riguarda il design, che nel complesso richiama abbastanza i prodotti sviluppati da questa azienda che da sempre punto molto al minimalismo. Ci sono pochi dettagli, ma ben posizionati.

Ezviz C3N è una camera di videosorveglianza per l'esterno, dunque ha una struttura molto più solida ed è in grado di resistere agli agenti atmosferici, anche grazie alla certificazione IP67. Non si tratta, però, di un prodotto dalle dimensioni troppo contenute, misurando 75,5 × 75,5 × 155 mm e mostrando un peso di 422 grammi. Dandole un'occhiata a livello estetico, poi, notiamo sulla parte frontale la presenza di un obiettivo principale e di diversi altri sensori attorno ad esso. Questi vengono utilizzati per permettere a tale accessorio di visualizzare bene tutto ciò che lo circonda anche di notte. Non mancano, poi, due LED ai lati estremi della camera, che sono preposti all'illuminazione aggiuntiva dell'area circostante e che risultano essere piuttosto potenti. Non abbiamo, comunque, altre parti degne di nota, se non il sistema di fissaggio che, però, è identico a quello mostrato da tanti prodotti concorrenti. Vi faccio notare, infine, solo più la presenza di due antenne in plastica che permettono di ampliare la ricezione del segnale Wi-Fi.

Dall'altra parte, Ezviz C6N è una videocamera pensata per la casa, o un ufficio. Questa, dunque, è realizzata in plastica e presenta linee molto più sinuose ed accattivanti. Dalla sua, poi, offre anche un form factor più a misura d'uomo, con dimensioni di 88 x 88,2 x 119 mm ed un peso di 218 grammi. Questa non è stata pensata per sopportare alcun tipo di sollecitazione esterna, quindi non presenta la certificazione IP67 o IP68. Vediamo, poi, come sulla parte frontale mostri l'obiettivo principale, coadiuvato dalla presenza di due sensori per la visione notturna e di un LED di stato, sulla sinistra. Ruotando verso l'alto tale componente, quella che contiente tutti questi sensori, si accede al vano per inserire una microSD e al tasto Reset. Sulla parte posteriore, invece, risiedono l'ingresso Ethernet e la porta micro-USB per l'alimentazione.

Hardware & Connettività

Dal punto di vista dell'hardware non è che le caratteristiche di questi due prodotti siano tanto differenti. Voglio partire, quindi, da tutto ciò che concerne la connessione Wi-Fi, elemento indispensabile per far funzionare correttamente questi due prodotti. Anche senza una rete cablata, infatti, queste due videocamere possono funzionare benissimo, senza mostrare criticità. Diciamo, però, che Ezviz C3N sarebbe meglio collegarla ad un cavo Ethernet, per avere una connessione più fluida e reattiva. Nel caso in cui la posizioniate ad una distanza troppo elevata dal modem, infatti, potreste accusare qualche problema. Nonostante siano presenti due antenne per il Wi-Fi, infatti, già solo con un muro a dividere modem e videocamera la connessione non sempre è impeccabile. Questo discorso, però, non vale ovviamente per Ezviz C6N che non soffre assolutamente di questo problema tra le mura di casa. Vi ricordo, però, che nel caso in cui fosse necessario, anch'essa può essere collegata ad un cavo Ethernet.

Entrambe le videocamere devono essere costantemente alimentate, motivo per cui in confezione trovano spazio due alimentatori esterni. Assicuratevi, quindi, di posizionare i due prodotti vicino ad una presa di corrente.

Scheda Tecnica – Ezviz C3N

Dimensioni: 75,5 × 75,5 × 155 mm;

Peso: 422 grammi;

Sensore immagine: CMOS Image Sensor (1/2.7″);

Formato video: H.264/H.265;

FOV orizzontale: 104°;

FOV verticale: 86°;

Risoluzione Video: 1.080 x 1.920 pixel, 30fps;

Rilevamento soggetto Night Vision: distanza di 30 metri;

Ricezione Audio: 5 metri;

Memoria: microSD fino a 256GB;

Resistenza ad acqua e polvere: IP67.

Scheda Tecnica – Ezviz C6N

Dimensioni: 88 x 88,2 x 119 mm;

Peso: 218 grammi;

Sensore immagine: CMOS Image Sensor (1/4″);

Formato video: H.264;

FOV orizzontale: 75°;

FOV verticale: 45°;

Risoluzione Video: 1.080 x 1.920 pixel, 15fps;

Rilevamento soggetto Night Vision: distanza di 10 metri;

Memoria: microSD fino a 256GB.

Software

Ezviz mette a diposizione di tutti gli utenti un'applicazione per smartphone ormai collaudata. Dopo anni d'esperienza, infatti, l'app di Ezviz è diventata una delle migliori tra quelle presenti sul mercato, risultando chiara e ben impostata. Tutto comincia dalla fase di configurazione dei prodotti, che prevede la scannerizzazione del codice QR presente sulla camera e di una serie di operazioni che vengono segnate direttamente sull'app. Basta seguire le indicazioni e in pochi minuti si riesce a portare a termine la configurazione del prodotto. Ovviamente io ho seguito la procedura tramite codice QR, ma è possibile scegliere anche altri metodi.

Nella schermata principale abbiamo una panoramica di tutte le videocamere attive sul nostro account. Ogni finestra, infatti, rappresenta un'anteprima di un diverso prodotto. Entrando all'interno di una di queste finestre accediamo alle impostazioni di quel determinato prodotto, potendo dare uno sguardo alle registrazioni precedenti, procedere con l'acquisizione di un frame, registrare, attivare le difese, modificare la risoluzione dell'immagine e accedere alle impostazioni più intime dell'accessorio. Grazie a queste, dunque, avremo modo di attivare/disattivare l'audio della camera, attivare il LED di stato, scegliere la modalità notturna preferita, impostare il cloud e tanto altro. Questo vale, quindi, tanto per Ezviz C3N che per Ezviz C6N.

Ovviamente se con Ezviz C3N non possiamo modificare il punto di vista della camera, con Ezviz C6N possiamo andare a modificare il suo raggio d'azione. Con l'opzione Pan/Tilt, quindi, avremo modo di controllare manualmente la direzione, verticale e orizzontale, nel quale la camera è orientata. Essendo dotata di un microfono ed uno speaker interni, poi, è possibile anche parlare attraverso essa.

Funzionamento & Qualità Video

Qui analizziamo un attimo quella che è la qualità video di questi due prodotti. Ci sono, infatti, indubbiamente delle differenze, anche perché si tratta di dispositivi pensati per ambienti totalmente differenti. Dando un'occhiata alle foto e, soprattutto ai video di Ezviz C3N, notiamo una fluidità migliore ed un'immagine solo leggermente più definita. Grazie ai due fari LED, posti ai lati del sensore centrale, non avrete troppi problemi a livello di luminosità. Avrete la possibilità, quindi, di fissare anche in punti piuttosto elevati tale accessorio. Diversa è la situazione, invece, per la Ezviz C6N, pensata per un ambiente casalingo. Questa, infatti, è ottima in tali situazioni, non soffrendo troppo neanche le condizioni più difficili, ad esempio quando si trova in controluce. Per quanto riguarda i video, però, non siamo assolutamente su un buon livello, perché i 15fps non garantiscono la fluidità che si addice ad un prodotto del genere. Avrei preferito che i video registrati fossero migliori sotto questo aspetto, ma devo dire che in condizioni normali questa videocamera svolge comunque il proprio lavoro. Come è possibile vedere dalle immagini qui sotto, poi, Ezviz C3N permette anche di sfruttare la modalità a colori nelle ore notturne, grazie alla possibilità di utilizzare due LED che illuminano la zona davanti ad essa.

Ezviz permette di fruire di una certa elasticità nell'utilizzo di questi prodotti, potendo all'occorrenza mettere in standby una camera o attivare le registrazioni a determinati orari. In ogni caso, se ne avete bisogno, potete mantenere costantemente attivi gli allarmi, che vi notificheranno soggetti sospetti ogni qual volta questi si mostreranno in camera. Tutte le notifiche di questo tipo, dunque, arriveranno sul nostro smartphone, anche nel caso in cui non ci trovassimo nella stessa casa in cui sono installate le videocamere. Grazie al cloud, inoltre, abbiamo la possibilità di visualizzare i contenuti registrati da questi due prodotti in qualsiasi istante, con un editor video davvero semplice ed intuitivo. Al momento dell'installazione del vostro prodotto avete ben 7 giorni per provare tale servizio gratuitamente. Ovviamente, poi, è possibile anche salvare tutto su una microSD esterna, installabile all'interno delle camere di sicurezza.

Si possono impostare diverse sensibilità per l'allarme, ma già con il livello basso è possibile avere a disposizione una buona reattività del sistema. Con la sensibilità più elevata, dunque, riceverete una notifica di allarme ad ogni minimo spostamento, anche di oggetti soggetti al fruscio del vento.

Prezzi & Conclusioni

Ezviz C3N e Ezvic C6N si trovano su Amazon e costano rispettivamente 83 euro e 58 euro. Non sono cifre così esorbitanti per due prodotti che, in fin dei conti, sono ben integrati al nostro smartphone e sono semplici da installare. Durante la fase di configurazione, infatti, basta scannerizzare un codice QR e tutto procede automaticamente, senza alcuna complicazione. Una volta rinominata la nostra videocamera, possiamo già iniziare ad utilizzarla.

Diciamo che nel settore non è sempre facile trovare prodotti di questo tipo. Ezviz ha pensato davvero a tutto, riuscendo a rispondere tanto alle necessità degli utenti più esigenti quanto a quelle delle persone più impacciate con sistemi di questo tipo. Credo, quindi, che queste due soluzioni possano essere adatte a tutti gli utenti, anche a quelli che cercano una certa qualità lato video. Anche la più piccola delle due, la Ezviz C6N, riesce ugualmente a soddisfare sotto questo aspetto, pur mostrando una qualità inferiore.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu