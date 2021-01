Il primo trimestre del 2021 si fa ancora più interessante per i fan di Realme. Mentre aspettiamo l'arrivo del primo smartphone dell'azienda equipaggiato con lo Snapdragon 888, il CEO anticipa il debutto di un nuovo dispositivo della famiglia X, il quale dovrebbe arrivare sul mercato con il nome di Realme X8 o X9.

Realme X8 / X9 è in dirittura d'arrivo: il CEO pubblica il primo teaser

Are you future ready? RT if you are Xcited. #XisTheFuture pic.twitter.com/hg7be8A8yy — Madhav FutureX (@MadhavSheth1) January 18, 2021

Purtroppo la breve clip pubblicata da Madhav Sheth non riporta il nome commerciale dello smartphone, limitandosi a svelare che qualcosa bolle in pentola per la serie X. Inoltre il CEO non riporta dettagli su design e scheda tecnica del nuovo smartphone in arrivo, ma per fortuna sono già in rete le primissime indiscrezioni. Ovviamente – come al solito in questi casi – è bene prendere il tutto con le dovute precauzioni. Per quanto riguarda il nome del device, al momento mancano certezze: il prossimo modello della famiglia X dovrebbe arrivare come Realme X8 oppure X9; inoltre, visti i precedenti, diamo per scontata la presenza anche di una variante Pro.

Che cosa aspettarsi dal prossimo smartphone della serie X?

Le attuali versioni X7 e X7 Pro sono dotate del MediaTek Dimensity 800U e 1000+, di conseguenza è lecito immaginare che il modello maggiore X8/X9 Pro avrà dalla sua il prossimo Dimensity 1200. Il resto delle specifiche dovrebbe vedere la presenza di un pannello OLED da 6.4″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), rapporto il 20:9 e refresh rate a 120 Hz. Ancora una volta dovremmo trovare il supporto alla ricarica rapida da 65W mentre il comparto fotografico dovrebbe fare il salto di qualità e passare dall'attuale sensore da 64 MP ad un primario da 108 MP.

Per quanto riguarda un'eventuale uscita fuori dalla Cina sembra probabile, proprio come avvenuto con X7 Pro Global: tuttavia quest'ultimo non è arrivato mai in Europa e di conseguenza possiamo ipotizzare che anche il presunto Realme X8/X9 Pro possa seguire questo destino.

Le novità in salsa Realme non finiscono qui: vi ricordiamo infatti che nelle prossime settimane arriverà anche il modello Race, il primo flagship del brand asiatico mosso dallo Snapdragon 888 (qui trovate tutti i dettagli).

