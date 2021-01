Ci stiamo ancora riprendendo dai nuovi modelli Watch S ed Watch S Pro (qui trovate anche la nostra recensione) che già si passa oltre e cominciano a fare capolino le prime indiscrezioni in merito ai prossimi modelli della casa asiatica. Realme Watch 2 e Watch 2 Pro potrebbero non essere poi così lontani e le prove arrivano grazie ai soliti leaker iperattivi, sempre a caccia di novità.

Realme Watch 2 e 2 Pro: spuntano i primi dettagli sui nuovi indossabili

Il 2020 è stato un anno particolarmente propizio per i dispositivi indossabili e siamo certi che questo trend continuerà anche per tutto il 2021. Ormai gli smartwatch non devono offrire soltanto informazioni per l'allenamento, ma sono diventati utili strumenti per il monitoraggio della salute (oltre che accessori stilosi). La compagnia asiatica è in procinto di lanciare due nuovi smartwatch e la conferma arriva dal codice sorgente dell'app ufficiale Realme Link.

Realme Watch 2 and Realme Watch 2 Pro are likely to launch soon. The Realme Link source code has references to both watches.#Realme #RealmeWatch2 #RealmeWatch2Pro pic.twitter.com/JM6dPSuL4Y — Mukul Sharma (@stufflistings) January 13, 2021

All'interno del codice del software sono spuntati i nomi Realme Watch 2 e Watch 2 Pro, dettaglio che lancia intendere che i nuovi modelli non siano poi così lontani. In realtà il secondo capitolo della serie di wearable è stato già certificato, anche se per il momento mancano dettagli su design e specifiche. Inoltre si tratta di un primissimo documento e ovviamente ne seguiranno altri.

Il fatto che si cominci già a parlare di Realme Watch 2 significa che questa volta non ci sarà da attendere fino al mese di maggio, come per il suo predecessore (recensito qui). Probabile che il debutto sia previsto nel corso del primo trimestre del 2021, ma comunque per ora manca ancora una conferma ufficiale.

Non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli. Inoltre qui trovate il nostro canale Telegram dedicato a Realme, con tutte le news più recenti e le offerte dedicate agli smartphone del brand.

