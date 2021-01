In occasione del Summit di Qualcomm e del lancio del nuovo chipset high-end Snapdragon 888 – il quale andrà ad alimentare la stragrande maggioranza dei modelli top del prossimo anno – anche la compagnia asiatica si è unita alla festa, annunciando il debutto del prossimo flagship Realme Race Koi: andiamo a scoprire tutti i dettagli e le indiscrezioni su design, specifiche e prezzo di vendita.

Aggiornamento 4/12: l'azienda asiatica ha confermato nome e data di presentazione del modello Koi. Trovate tutti i dettagli nelle sezioni “Realme V15” ed a fine articolo.

Realme Koi (nome in codice Race) in arrivo con Snapdragon 888: ma sarà davvero così?

Design e caratteristiche

Nelle scorse settimane avevamo parlato della possibilità di vedere la serie Ace passare a Realme: per quanto riguarda il futuro della gamma di OPPO, ancora non ci sono conferme ma ora la posizione dei leak appare decisamente più chiara. Il prossimo flagship del brand, infatti, è stato “presentato” con il nome di Realme Race e sarà alimentato dall'ultimo Snapdragon 888, soluzione di punta di Qualcomm per il prossimo anno.

Una fonte ritenuta affidabile dal team di GSMArena ha svelato quello che dovrebbe essere il design di Realme Race con una presunta immagine dal vivo. In base a quanto si evince il dispositivo avrà dalla sua una Quad Camera circolare, affiancata dal Flash LED. Purtroppo al momento non ci sono dettagli né sui sensori che compongono il modulo fotografico né sulla parte frontale. Tuttavia, secondo DigitalChatStation avremo un pannello OLED con un punch hole per la selfie camera.

Su Weibo ha fatto capolino l'immagine che vedete in alto, sempre in riferimento a Realme Race e al suo look: quale sarà il vero design? Nel frattempo il VP di Realme, Xu Qi Chase ha rivelato che la dicitura Race è solo un nome in codice: insomma, il nome commerciale sarà un altro.

Davvero assurdo pubblicizzare il primo device del brand con Snapdragon 888 utilizzando un nome e poi svelare che potrebbe chiamarsi in un altro modo. E mentre ci interroghiamo su queste dinamiche commerciali, ecco che l'azienda ha finalmente ufficializzato il nome del flagship tramite il poster che vedete in alto: si chiamerà Realme Koi. Per chi si fosse perso qualche dettaglio, il dispositivo avrà quindi il nome “carpa”, in riferimento al noto pesce reso celebre dai suoi particolari colori e dalla sua bellezza: inoltre è simbolo di fortuna sia nella cultura cinese che in quella giapponese.

E proprio a rafforzare l'essenza della carpa Koi ci ha pensato in queste ore la prima immagine ufficiale della confezione del flagship di Realme, che oltre al classico e ormai iconico giallo, si riveste di una fascia dalle trame cangianti con su riportate proprio le carpe e soprattutto è accompagnata da bigliettini motivazionali tipici del Capodanno cinese (ed in effetti tutta l'operazione mira alla collaborazione ed al richiamo all'eredità culturale della Cina).

E infatti i colori delle carpe fanno capolino in quella che dovrebbe essere la prima immagine dal vivo di Realme Koi. Il dispositivo presenta una back cover sgargiante ed un look in netto contrasto con le immagini trapelate in precedenza. Da notare il modulo fotografico rettangolare, con un sensore da 64 MP. Inoltre manca il lettore d'impronte e di lato sembra trovare spazio un classico pulsante di accensione: quasi sicuramente, quindi, avremo un device con display OLED ed un sensore ID integrato.

A seguito poi della rivelazione della confezione, sulla rete è spuntato un intrigante render di come potrebbe essere effettivamente Realme Koi, che assume forme molto simili a quelle viste nelle immagini dal vivo che trovate sopra, ma che si differenzia per un camera bumper più completo (si passa a 4 fotocamer) in stile OPPO Reno, segno di “vicinanza” tra i due brand. Quello che colpisce è però la trama della back cover, con due carpe stilizzate ed il simbolo della National's Greatest Treasures, oltre ad un bel colore rosa cangiante.

Hardware

Per quanto riguarda il nome in codice dello smartphone il termine “Race” vuole sottolineare le peculiarità del nuovo modello del brand: velocità e prestazioni elevate. Sky Li, CEO di Realme, ha confermato l'importanza di Qualcomm come partner della compagnia; lo sviluppo del nuovo top di gamma è cominciato già alcuni mesi fa ma per il momento non sono disponibili altri dettagli ufficiali, a parte la conferma dello Snapdragon 888.

Anche in questo caso arrivano i primi leak in nostro soccorso: il dispositivo è stato individuato con la sigla RMX2202 (da tenere a mente per eventuali certificazioni e benchmark), nella sua incarnazione da 12 GB di RAM e 256 GB di storage.

Lato software – facilmente prevedibile – troviamo Android 11 sotto forma di Realme UI 2.0, seconda versione dell'interfaccia proprietaria del brand asiatico. Mancano dettagli su batteria e ricarica e non è dato di sapere ancora se Realme Race Koi sarà il primo modello dell'azienda con il supporto alla UltraDart Charge da 125W.

Realme V15 | Aggiornamento 4/01

L'azienda asiatica ha confermato che il modello in arrivo con il nome in codice Koi debutterà sul mercato come Realme V15. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti è probabile che il dispositivo avrà specifiche tutt'altro che top. Si parla infatti di un processore MediaTek Dimensity 800U e di una batteria con supporto alla ricarica da 50W.

Quasi sicuramente – quindi – c'è stata un po' di confusione nata dalle stesse dichiarazioni del brand: molto probabilmente i dispositivi Race e Koi sono due smartphone differenti. Comunque non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

Fotocamera

Il comparto fotografico di Realme V15 è protagonista dello scatto che vedete in alto. In base a quanto si evince il flagship avrà dalla sua una tripla fotocamera con un sensore principale da 64 MP ed un Flash Dual LED. Al momento mancano ancora i dettagli in merito agli altri moduli (compresa la selfie camera).

Realme V15: data di presentazione e indiscrezioni sul prezzo | Aggiornamento 4/01

Ad oggi non abbiamo ancora notizie in merito al prezzo di vendita di Realme V15: visti tutti i dubbi e la confusione generata dalle varie dichiarazioni del brand non è ancora nemmeno chiaro se avremo di fronte una soluzione top o meno. Comunque l'appartenenza alla serie V parla chiaro e quasi sicuramente ci troveremo di fronte ad un mid-range.

Per quanto riguarda invece la data di uscita, il CMO del brand Xu Qi Chase ha confermato che il dispositivo sarà presentato ufficialmente il prossimo 7 gennaio 2021.

