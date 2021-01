Realme Q è pronto a tornare sulla scena, con Dimensity 700?

Dando un'occhiata a tutti i vari produttori presenti sul mercato, Realme è uno di quelli più attenti alla fascia media. Anche i suoi top di gamma, infatti, come lo stesso Realme X50 Pro, puntano ad essere più che altro veri e propri flagship. Questo, dunque, è anche uno dei motivi per cui l'azienda è tanto apprezzata, anche qui in Europa. Presto, però, il marchio cinese potrebbe rituffarsi sul mercato con un nuovo prodotto, probabilmente appartenente alla serie Q, montando stavolta un Dimensity 700.

Realme RMX3121 con Dimensity 700 spunta sul TENAA

Dai documenti trapelati in queste ore dal TENAA sembra che Realme possa essere pronta a lanciare un nuovo dispositivo della serie Q. Al momento si tratta solo di indiscrezioni, ma effettivamente potremmo essere di fronte ad un device inedito. Questo si presenta, dunque, con un nome in codice, ovvero RMX3121, che potrebbe anche fare riferimento a questa serie di smartphone.

Questo dispositivo dovrebbe misurare 163,9 x 75,7 x 8,4 mm, montando un display LCD IPS da 6,52″ con notch a goccia. Secondo alcune fonti cinesi, poi, a bordo potrebbe farsi spazio un SoC MediaTek Dimensity 700, uno degli ultimi chipset del produttore taiwanese. Di questo, però, non troviamo conferma nel TENAA, che per il resto rivela la presenza di Android 11 a bordo, con una batteria da quasi 5.000 mAh, ricarica da 18W, sensore d'impronte digitali montato a lato e tripla camera posteriore.

Attendiamo di conoscere qualche dettaglio in più in merito a questo dispositivo. Siamo curiosi di capire, infatti, se sia pronta all'orizzonte una variante di Realme Q con Dimensity 700, o se si tratti in realtà solo di speculazioni.

