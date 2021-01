La compagnia cinese continua a proporre gadget interessanti tramite la sua piattaforma di crowdfunding e mentre siamo in trepidante attesa del Mi 11 Global, intento in patria sono tutti pazzi per il nuovo ablatore ad ultrasuoni di Xiaomi YouPin, soluzione per la pulizia dei denti dal tartaro proposta al solito prezzo stracciato.

Xiaomi YouPin ha lanciato un ablatore ad ultrasuoni contro il tartaro, per la pulizia dei denti

Ma che cos'è un ablatore? Si tratta di uno strumento utilizzato dai dentisti per rimuovere il tartaro dai denti, sfruttando una punta metallica e gli ultrasuoni. Ovviamente i dispositivi presenti in commercio non leggermente diversi rispetto a quelli professionali: più piccoli e compatti (e di certo meno potenti) permettono di utilizzare un approccio fai da te utile per una corretta pulizia ed igiene quotidiana (che non va assolutamente a sostituire il lavoro di uno specialista, sia chiaro). L'ablatore ad ultrasuoni di Xiaomi YouPin per la pulizia dei denti dal tartaro misura 204 x 27 mm ed arriva con il nome SUNUO T11 Pro.

La sua punta metallica è utile per rimuovere placca, macchie di caffè e di tabacco. Una delle caratteristiche più interessanti è la sua natura smart: l'ablatore può interfacciarsi con lo smartphone e grazie ad un piccola telecamera è in grado di trasmettere immagini in tempo reale. Ciò, in combinazione con una luce LED permette di andare ad agire in maniera mirata.

Il dispositivo offre un'autonomia fino a 60 minuti grazie alla batteria da 1.200 mAh (ricaricabile tramite Type-C) ed è dotato di impermeabilità IPx7. Il prezzo dell'ablatore ad ultrasuoni per la pulizia dei denti dal tartaro è di appena 25€ al cambio, ovvero 199 yuan.

