POCO Pop Buds: che fine hanno fatto le cuffie TWS del brand?

Un bel po' di tempo fa il CEO di POCO ha confermato l'arrivo delle cuffie TWS del brand, anche se da allora n'è passata di acqua sotto i ponti. Dopo il sondaggio in cui ha invitato gli utenti a scegliere il nome del nuovo prodotto l'azienda è pronta a svelare nuovi dettagli sulle sue prime cuffie POCO Pop Buds.

Aggiornamento 11/01: si torna a parlare delle cuffie TWS di POCO. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Hey POCO fans, couple of weeks ago we asked you which product we should bring next and you chose TWS (Earbuds). We're happy to announce that we're a step closer in making it a reality & we want your help in choosing a name for it. Vote and let's know what we should call it.

— C Manmohan (@cmanmohan) May 18, 2020