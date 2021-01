Le novità in arrivo per il brand cinese non si limita al settore degli smartphone. In questi mesi OPPO ha dimostrato ampiamente il suo interesse verso il settore dell'IoT e del life style con prodotti come smartwatch e smart TV. Un nuovo brevetto mostra quello che dovrebbe essere il prossimo accessorio in arrivo, OPPO Smart Tag: proviamo a scoprire cos'è e come funzionerà.

OPPO Smart Tag in arrivo: questo documento ne svela il design

Insieme ai nuovi modelli della serie Galaxy S21 e alle cuffie Buds Pro, il gigante tecnologico asiatico ha presentato anche il suo dispositivo di localizzazione, una vera novità per il brand. Si tratta, in soldoni, di un tracker Bluetooth che sfrutta la tecnologia BLE e UWB: agganciandolo ad oggetti come chiavi, borse o perfino il collare di un cane è possibile localizzarli in qualsiasi momento direttamente tramite l'applicazione che accompagna il dispositivo.

Il funzionamento del nuovo device di OPPO è essenzialmente lo stesso: ci troviamo di fronte ad uno Smart Tag che punta ad arricchire ulteriormente l'offerta IoT del produttore cinese. Il brevetto è stato depositato in Cina a maggio 2020 e il documento ci mostra il dispositivo nella sua interezza. In basso è presente un piccolo foro, presumibilmente per ospitare una luce LED; non sembra trattarsi di uno spazio dedicato ad un portachiavi, visto il diametro ridotto.

Per quanto riguarda l'uscita del device, è probabile che lo Smart Tag di OPPO debutti in concomitanza con la serie Find X3, il cui lancio è previsto per il primo trimestre del 2021 (forse proprio a marzo).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu