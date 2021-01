OPPO Reno 4 Pro 5G non convince a pieno DxOMark

OPPO è stata premiata da DxOMark grazie ad un camera phone di livello come Find X2 Pro, ma lo stesso non si può dire per OPPO Reno 4 Pro 5G. Parliamo di ben altri prezzi di listino, pertanto è prevedibile che i due comparti fotografici non siano paragonabili in termini qualitativi. Stiamo parlando di 1.199€ vs 799€ di listino, una differenza non trascurabile: ma in che proporzione ciò si riflette nelle performance multimediali? Con l'analisi di DxOMark possiamo scendere più nel dettaglio e scoprirlo.

DxOMark ci parla di pregi e difetti della fotocamera di OPPO Reno 4 Pro 5G

Partiamo dal comparto hardware di OPPO Reno 4 Pro 5G:

Primario 26 mm da 48 MP f/1.7, sensore da 1/2,0″ con pixel da 0,8 µm, OIS e autofocus PDAF

f/1.7, sensore da 1/2,0″ con pixel da 0,8 µm, OIS e autofocus PDAF Teleobiettivo 52 mm da 13 MP f/2.4, sensore da 1/3,4″ con pixel da 1,0 µm

f/2.4, sensore da 1/3,4″ con pixel da 1,0 µm Grandangolo 15,8 mm da 12 MP f/2.2, sensore da 1/2,43″ con pixel da 1,4 µm e FoV da 120°

Il punteggio di 108 punti ottenuto su DxOMark mette sullo stesso livello OPPO Reno 4 Pro 5G ed il più economico OnePlus Nord. Poco sotto, fra l'altro, troviamo OPPO Find X2 Neo a 105 punti. Non si tratta affatto di una bocciatura, per quanto con un hardware del genere ci si potrebbe aspettare qualcosina in più. Fra i pregi segnalati dal team di valutazione abbiamo parametri quali esposizione, gamma dinamica e autofocus. Al contempo, i difetti più evidenti riguardano la quantità di rumore catturata, difficoltà di bilanciare i controluce, artefatti piuttosto pronunciati, zoom non ottimale ed una modalità Notturna migliorabile.

Per quanto riguarda i video, OPPO Reno 4 Pro 5G non stupisce né delude. L'esposizione è accurata (non di notte), la gamma dinamica è limitata, i colori sono tutto sommato piacevoli ed il livello di dettaglio è più che sufficiente, a patto che ci sia luce. La stabilizzazione ottica aiuta nelle riprese, anche se in movimento si nota qualche sbavatura (così come con l'autofocus).

Rimane immutata la top 10 di DxOMark delle migliori fotocamere su smartphone:

139 – Huawei Mate 40 Pro+ 136 – Huawei Mate 40 Pro 133 – Xiaomi Mi 10 Ultra 132 – Huawei P40 Pro 130 – Apple iPhone 12 Pro Max 128 – Apple iPhone 12 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro 127 – vivo X50 Pro+ 126 – OPPO Find X2 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra 125 – Honor 30 Pro+ 124 – Apple iPhone 11 Pro Max

