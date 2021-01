Ultimamente si fa un gran parlare di Find X3 e delle sue prestazioni mostruose, ma al suo fianco ci sarà anche un più modesto OPPO Find X3 Lite. Era la primavera del 2020 quando veniva annunciato Find X2 Lite, il primo modello Lite della famiglia Find X, fino a prima vincolata alla sola fascia high-end. Dopo un sorprendente Find X, infatti, OPPO ha moltiplicato i modelli della serie, fra Pro, Neo e – appunto – Lite. E di Find X3 Lite sappiamo già quasi tutto, grazie al leak pubblicato dal noto insider Evan Blass che lo vede come un rebrand di OPPO Reno 5 5G.

OPPO Find X3 Lite in arrivo: tutto quello che sappiamo sul “nuovo” modello

Design e display

Nel marasma di dispositivi lanciati, fra varianti 4G e 5G, OPPO Reno 5 5G dovrebbe essere così riproposto in Europa sotto forma di OPPO Find X3 Lite. Esteticamente ci sarà una differenza, però: sulla back cover non ritroveremo la sigla “RENO GLOW” vista sul dispositivo presentato in Cina a fine 2020. Per il resto non dovrebbe cambiare praticamente nulla, con un display AMOLED da 6,43″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel). Con un refresh rate a 90 Hz, sarà un pannello punch-hole per ospitare la selfie camera nel foro in alto a sinistra.

Hardware e software

Come Reno 5 5G, OPPO Find X3 Lite sarà mosso dallo Snapdragon 765G, realizzato ad 8 nm da Qualcomm. Contiene una CPU octa-core Kryo 475 (1 x 2,3 GHz + 1 x 2,2 GHz + 6 x 1,8 GHz) ed una GPU Adreno 620, oltre a 8/12 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di storage UFS 2.1 non espandibile. L'alimentazione sarà fornita da una batteria da 4.300 mAh dotata di supporto alla ricarica rapida Super VOOC 2.0 da 65W. Lato software, invece, avremo l'ultima ColorOS 11 basata sul firmware Android 11.

Fotocamera

Spostandoci sul comparto fotografico, OPPO Find X3 Lite dovrebbe essere dotato di una quad camera da 64+8+2+2 MP f/1.7-2.2-2.4-2.4. Una configurazione che comprenderebbe sensori grandangolare e due lenti aggiuntive per le funzionalità macro e profondità. Sul davanti, l'unica selfie camera sarebbe un sensore da 32 MP f/2.4. Hardware a parte, Find X3 Lite dovrebbe integrare le stesse novità software di Reno 5: Full-Dimensional Portrait Video per separare soggetto e sfondo, AI Video Beauty ed una rinnovata modalità Notturna.

Scheda tecnica

Display OLED da 6,43″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con densità di 410 PPI e refresh rate a 90 Hz ;

(2400 x 1080 pixel) con densità di 410 PPI e refresh rate a ; dimensioni di 159,1 x 73,4 x 7,9 mm per 172 g (Aurora Blue, Moon Night Black) / 180 g (Starry Night)

SoC Qualcomm Snapdragon 765G

CPU octa-core Kryo 475 (1 x 2,3 GHz + 1 x 2,2 GHz + 6 x 1,8 GHz)

GPU Adreno 620

8/12 GB di RAM LPDDR4X-2133

di RAM LPDDR4X-2133 128/256 GB di storage UFS 2.1 non espandibile

di storage UFS 2.1 non espandibile sensore d'impronte nel display e riconoscimento facciale

quad camera da 64+8+2+2 MP f/1.7-2.2-2.4-2.4 con grandangolare, macro e lente Portrait

f/1.7-2.2-2.4-2.4 con grandangolare, macro e lente Portrait selfie camera da 32 MP f/2.4

f/2.4 supporto dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, Dual-frequency GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS, USB Type-C, ingresso mini-jack

batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida Super VOOC 2.0 da 65W

con ricarica rapida Super VOOC 2.0 da sistema operativo Android 11 con ColorOS 11

OPPO Find X3 Lite – Prezzo e data d'uscita

Atteso durante la primavera assieme agli altri modelli della serie, OPPO Find X3 Lite dovrebbe avere un prezzo similare a quello del suo predecessore. Ci aspettiamo un costo attorno ai 499€.

