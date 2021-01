OPPO A72 si aggiorna con ColorOS 11 e Android 11

Lanciato a metà 2020, OPPO A72 sta iniziando a ricevere l'aggiornamento alla ColorOS 11 basata sull'ultimo Android 11. Un'ottima notizia per tutti i suoi possessori, dato che attualmente non sono molti gli smartphone ad aver ricevuto questo major update. Se si escludono i top di gamma ed i modelli della serie Reno, i modelli di fascia medio/bassa ad aver avuto questo trattamento si contano sulle dita di una mano.

La ColorOS 11 porta Android 11 a bordo di OPPO A72

Le novità apportate dall'implementazione della ColorOS 11 su OPPO A72 (e non) sono molteplici, come vi abbiamo illustrato nell'articolo dedicato. Come indica il changelog completo dell'aggiornamento alla build C.66 per A72, vengono aggiunte nuove opzioni di personalizzazione. Oltre al supporto di icone di terze parti, il Tema Scuro ha tre stili fra cui scegliere e può essere auto-impostato in base all'orario.

Il sensore ID nel display può essere tenuto premuto per lanciare velocemente un app o una funzione pre-impostata, è stata ottimizzata la Smart Sidebar e l'AI App Preloading garantisce caricamenti più rapidi. È stata aggiunta la modalità Immersiva per non essere disturbati in fase gaming ed anche la fotocamera vede l'integrazione di novità ed ottimizzazioni. Foto e video possono essere rapidamente condivisi con la nuova scorciatoia e lo zoom inerziale permette uno zoom più fluido in fase video. Non manca il rilevamento della lente sporca (e relativo avviso) e l'aggiunta di livella e griglia nella modalità di registrazione.

LEGGI ANCHE:

OPPO Find X3 avvistato su Antutu ed è subito record

Come aggiornare OPPO A72 alla ColorOS 11

Per il momento, l'aggiornamento a ColorOS 11 ed Android 11 per OPPO A72 è stato avviato solamente in alcune aree geografiche orientali. Per l'Italia dovrebbe essere necessario attendere qualche giorno (se non settimane): nel frattempo, potete provare a forzare l'update utilizzando una VPN, provando a scegliere un server in Kazakistan.

Se foste interessati, OPPO A72 è uno dei meno costosi aggiornati ad oggi ad Android 11. Lo potete trovare su Amazon Italia con spedizione Prime al costo di circa 181€.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu