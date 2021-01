Avreste mai pensato che un telefono come OnePlus One, commercializzato nel “lontano” 2014, potesse ricevere Android 11? Forse sì, dato il legame dello storico smartphone con il mondo del modding, essendo nato proprio in collaborazione con la fu CyanogenMod. Dopo un innalzamento della popolarità, il brand Cyanogen chiuse i battenti ed il team migrò verso un nuovo progetto. Dalle sue ceneri è nata LineageOS, una delle custom ROM attualmente più apprezzate ed utilizzate. Ed è proprio all'ultima LineageOS 18.1 che si deve l'aggiornamento all'ultimo OS di Google per i possessori del primo modello di casa OnePlus.

Android 11 fa capolino su OnePlus One grazie al mondo delle custom ROM

Ovviamente non c'è bisogno di specificare che OnePlus One non fa parte dalla lista di smartphone per i quali è previsto l'arrivo di Android 11. Stiamo pur sempre parlando di un telefono vecchio di anni, ma siamo abbastanza sicuri che qualcuno di voi ne abbia ancora uno nel cassetto, se non addirittura lo utilizzi come smartphone primario o secondario. Anche se si tratta di un aggiornamento in alcun modo ufficiale, portare OnePlus One ad Android 11 è un modo per riportarlo a nuova vita.

LEGGI ANCHE:

OxygenOS Open Beta: link per i modelli OnePlus | Download

OnePlus One venne venduto in due versioni: una con appunto CyanogenMod 13 ed una, più canonica, con OxygenOS 2.1.4. In entrambi i casi si trattava di un firmware basato su Android 4.4.2 Kitkat. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti, con l'OS di Google che è migliorato non poco sotto vari punti di vista.

Inutile dire che presenta un hardware non al passo coi tempi e che non è ottimizzato per girare bene con un OS così recente. Inoltre, si tratta di un porting non ufficiale e non consigliato per chi usa OPO come daily driver. Se foste curiosi di provare la LineageOS 18.1 sul vostro dispositivo, vi rimandiamo al thread dedicato di XDA:

Scarica LineageOS 18.1 per OnePlus One

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu